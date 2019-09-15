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رئيس فلسطين يستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملين لـ “أرامكو”

رئيس فلسطين يستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملين لـ “أرامكو”

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رئيس فلسطين يستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملين لـ “أرامكو”

رئيس فلسطين يستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملين لـ “أرامكو”
http://almnatiq.net/?p=773715

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ‏-، اتصالاً هاتفياً اليوم، من فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، عبر فيه فخامته عن بالغ استنكاره للعمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة “أرامكو” في بقيق وخريص.
وأكد فخامته، وقوف فلسطين حكومةً وشعباً مع المملكة للتصدي لهذه الأعمال العدوانية الإرهابية.
وقد شكر خادم الحرمين الشريفين، فخامة رئيس دولة فلسطين على ما أبداه من مشاعر استنكار لهذا العمل الإرهابي، مشيراً – أيده الله – للانعكاسات الخطيرة لهذا العمل الإرهابي، ومؤكداً – حفظه الله – قدرة المملكة على التصدي لمثل هذه الاعتداء الإرهابي والتعامل مع آثاره.

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