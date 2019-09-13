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“عمل حائل” ينفذ حملة مشتركة برفقة الضبط الميداني .

“عمل حائل” ينفذ حملة مشتركة برفقة الضبط الميداني .

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“عمل حائل” ينفذ حملة مشتركة برفقة الضبط الميداني .

“عمل حائل” ينفذ حملة مشتركة برفقة الضبط الميداني .
http://almnatiq.net/?p=773721
المناطق - حائل

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل اليوم الأحد ، في مجمع حائل مول حملة تفتيشية مشتركة بين مفتشي ومفتشات العمل ‏بهدف متابعة تطبيق قرار التوطين مدراء المعارض وكان برفقتهم الضبط الميداني وتم ضبط عدد من مخالفات العمل وتمثلت عدد الزيارات 13 وتم فيها تحرير عدد 8 مخالفات .

وأشار مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل الاستاذ فريح بن محمد العياد الى انه سيستمر تنفيذ حملات التفتيش في المنطقة ، وتطبيق ما تقتضي به الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين لنظام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، لتطبيق العقوبات المحددة على المخالفين .

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