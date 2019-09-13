“عمل حائل” ينفذ حملة مشتركة برفقة الضبط الميداني .

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل اليوم الأحد ، في مجمع حائل مول حملة تفتيشية مشتركة بين مفتشي ومفتشات العمل بهدف متابعة تطبيق قرار التوطين مدراء المعارض وكان برفقتهم الضبط الميداني وتم ضبط عدد من مخالفات العمل وتمثلت عدد الزيارات 13 وتم فيها تحرير عدد 8 مخالفات .
وأشار مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل الاستاذ فريح بن محمد العياد الى انه سيستمر تنفيذ حملات التفتيش في المنطقة ، وتطبيق ما تقتضي به الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين لنظام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، لتطبيق العقوبات المحددة على المخالفين .
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