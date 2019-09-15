احدث الأخبار

ثلاثيني يسدد طعنات قاتلة لشقيقته بضمد
منطقة جازان
 أمير الكويت يدين العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة “أرامكو”
أبرز المواد
 سويسرا تدين الهجمات التي استهدفت معملين نفطيين في المملكة
أبرز المواد
 سفير المملكة في مصر يفتتح ملتقى خدمات الحج والعمرة بالقاهرة
أبرز المواد
 الاتفاق يقسو على الحزم بسداسية نظيفة
أبرز المواد
 رئيس اتحاد الهجن يثمّن رعاية سمو ولي العهد الحفل والأشواط الختامية لمهرجان سموه للهجن في نسخته الثانية
أبرز المواد
 فرع وزارة العمل بتبوك يعقد اجتماعه الدوري
منطقة تبوك
 إغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات الرئاسة التونسية
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تدين الهجوم على منشأتي “أرامكو”
أبرز المواد
 “عمل حائل” ينفذ حملة مشتركة برفقة الضبط الميداني .
منطقة حائل
 التعليم تستنكر فيديو الكتب المدرسية الملقاة في حاوية
أبرز المواد
 رئيس فلسطين يستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملين لـ “أرامكو”
أبرز المواد
ثلاثيني يسدد طعنات قاتلة لشقيقته بضمد

ثلاثيني يسدد طعنات قاتلة لشقيقته بضمد

منطقة جازان
أمير الكويت يدين العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة “أرامكو”

أمير الكويت يدين العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة “أرامكو”

أبرز المواد
سويسرا تدين الهجمات التي استهدفت معملين نفطيين في المملكة

سويسرا تدين الهجمات التي استهدفت معملين نفطيين في المملكة

أبرز المواد
سفير المملكة في مصر يفتتح ملتقى خدمات الحج والعمرة بالقاهرة

سفير المملكة في مصر يفتتح ملتقى خدمات الحج والعمرة بالقاهرة

أبرز المواد

فرع وزارة العمل بتبوك يعقد اجتماعه الدوري

فرع وزارة العمل بتبوك يعقد اجتماعه الدوري
http://almnatiq.net/?p=773731
المناطق- تبوك:

عقد فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك اليوم اجتماعه الدوري لمديري المكاتب والإدارات في المنطقة بحضور مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الدكتور محمد بن عبدالله الحربي ومديري المكاتب والإدارات وذلك في مقر الفرع.
وحث الحربي الجميع على بذل أقصى الجهود تقديم أقصى ما يمكن تقديمه للمستفيدين والمستفيدات من خدمات الفرع وذلك لتحقيق الهدف المنشود في رفع مستوى جودة العمل والرقي بالخدمات والبرامج المقدمة وفقاً لاستراتيجية الوزارة.

روابط ذات صلة

شرطة تبوك: تحديد هوية المشتبه بتورطهم في إشعال النار بمركبة أمام منزل مواطنة

شرطة تبوك: تحديد هوية المشتبه بتورطهم في إشعال النار بمركبة أمام منزل مواطنة
الهلال الأحمر بتبوك يفعّل اليوم العالمي للإسعافات الأولية

الهلال الأحمر بتبوك يفعّل اليوم العالمي للإسعافات الأولية
شبهه جنائية في احتراق سيارة مهندسة ديكور أمام منزلها بتبوك

شبهه جنائية في احتراق سيارة مهندسة ديكور أمام منزلها بتبوك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*