الاتفاق يقسو على الحزم بسداسية نظيفة

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تغلب فريق الاتفاق على مضيفه الحزم بستة أهداف دون رد اليوم في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وسجل أهداف الاتفاق فيليب من ركلة جزاء في الدقيقة 15 ومسعود بخيت لاعب الحزم، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 19 ودوكارا (هدفين) في الدقيقتين 38 من ركلة جزاء و89 وحامد الغامدي في الدقيقة 58 وروجيرو في الدقيقة67 فيما أهدر حسن جمال الحبيب لاعب الحزم ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة75، ليرتفع رصيد الاتفاق إلى ست نقاط في المركز الثالث، وتوقف رصيد الحزم عند نقطة واحدة في المركز الرابع عشر.

