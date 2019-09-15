سفير المملكة في مصر يفتتح ملتقى خدمات الحج والعمرة بالقاهرة

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افتتح سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة نقلي اليوم، الملتقى الدولي الواحد والعشرون لخدمات البرامج السياحية والفنادق وخدمات المعتمرين، الذي يقام في إطار تعزيز التعاون والتواصل وتبادل الخبرات في مجال السياحة بين المملكة وجمهورية مصر العربية.

ويهدف الملتقى إلى التعريف بالمنتجات الجديدة في العمرة، والخدمات التي تقدمها الشركات والفنادق السعودية للمعتمرين، حيث يضم الملتقى 70 عارضًا من الشركات العاملة في مجال السياحة.

ويأتي الملتقى في إطار دعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر في عام 2030، وسط منظومة من الخدمات الكبيرة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن، وفي إطار حرص المملكة على تسهيل قدوم المسلمين من كافة أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة، واستعداد المملكة لاستقبال الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين من خلال المشاريع الضخمة للبنية التحتية وتطوير منظومة الخدمات في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

حضر الحفل عدد من الشخصيات المصرية في اللجنة المصرية العليا للحج والعمرة وممثلي شركات السياحة والغرف التجارية.