احدث الأخبار

ثلاثيني يسدد طعنات قاتلة لشقيقته بضمد
منطقة جازان
 أمير الكويت يدين العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة “أرامكو”
أبرز المواد
 سويسرا تدين الهجمات التي استهدفت معملين نفطيين في المملكة
أبرز المواد
 سفير المملكة في مصر يفتتح ملتقى خدمات الحج والعمرة بالقاهرة
أبرز المواد
 الاتفاق يقسو على الحزم بسداسية نظيفة
أبرز المواد
 رئيس اتحاد الهجن يثمّن رعاية سمو ولي العهد الحفل والأشواط الختامية لمهرجان سموه للهجن في نسخته الثانية
أبرز المواد
 فرع وزارة العمل بتبوك يعقد اجتماعه الدوري
منطقة تبوك
 إغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات الرئاسة التونسية
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تدين الهجوم على منشأتي “أرامكو”
أبرز المواد
 “عمل حائل” ينفذ حملة مشتركة برفقة الضبط الميداني .
منطقة حائل
 التعليم تستنكر فيديو الكتب المدرسية الملقاة في حاوية
أبرز المواد
 رئيس فلسطين يستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملين لـ “أرامكو”
أبرز المواد
ثلاثيني يسدد طعنات قاتلة لشقيقته بضمد

ثلاثيني يسدد طعنات قاتلة لشقيقته بضمد

منطقة جازان
أمير الكويت يدين العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة “أرامكو”

أمير الكويت يدين العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة “أرامكو”

أبرز المواد
سويسرا تدين الهجمات التي استهدفت معملين نفطيين في المملكة

سويسرا تدين الهجمات التي استهدفت معملين نفطيين في المملكة

أبرز المواد
سفير المملكة في مصر يفتتح ملتقى خدمات الحج والعمرة بالقاهرة

سفير المملكة في مصر يفتتح ملتقى خدمات الحج والعمرة بالقاهرة

أبرز المواد

سفير المملكة في مصر يفتتح ملتقى خدمات الحج والعمرة بالقاهرة

سفير المملكة في مصر يفتتح ملتقى خدمات الحج والعمرة بالقاهرة
http://almnatiq.net/?p=773743
المناطق - واس

افتتح سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة نقلي اليوم، الملتقى الدولي الواحد والعشرون لخدمات البرامج السياحية والفنادق وخدمات المعتمرين، الذي يقام في إطار تعزيز التعاون والتواصل وتبادل الخبرات في مجال السياحة بين المملكة وجمهورية مصر العربية.

ويهدف الملتقى إلى التعريف بالمنتجات الجديدة في العمرة، والخدمات التي تقدمها الشركات والفنادق السعودية للمعتمرين، حيث يضم الملتقى 70 عارضًا من الشركات العاملة في مجال السياحة.

ويأتي الملتقى في إطار دعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر في عام 2030، وسط منظومة من الخدمات الكبيرة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن، وفي إطار حرص المملكة على تسهيل قدوم المسلمين من كافة أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة، واستعداد المملكة لاستقبال الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين من خلال المشاريع الضخمة للبنية التحتية وتطوير منظومة الخدمات في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

حضر الحفل عدد من الشخصيات المصرية في اللجنة المصرية العليا للحج والعمرة وممثلي شركات السياحة والغرف التجارية.

روابط ذات صلة

أمير الكويت يدين العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة “أرامكو”

أمير الكويت يدين العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة “أرامكو”
سويسرا تدين الهجمات التي استهدفت معملين نفطيين في المملكة

سويسرا تدين الهجمات التي استهدفت معملين نفطيين في المملكة
الاتفاق يقسو على الحزم بسداسية نظيفة

الاتفاق يقسو على الحزم بسداسية نظيفة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*