احدث الأخبار

أمير الكويت يدين العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة “أرامكو”
أبرز المواد
 سويسرا تدين الهجمات التي استهدفت معملين نفطيين في المملكة
أبرز المواد
 سفير المملكة في مصر يفتتح ملتقى خدمات الحج والعمرة بالقاهرة
أبرز المواد
 الاتفاق يقسو على الحزم بسداسية نظيفة
أبرز المواد
 رئيس اتحاد الهجن يثمّن رعاية سمو ولي العهد الحفل والأشواط الختامية لمهرجان سموه للهجن في نسخته الثانية
أبرز المواد
 فرع وزارة العمل بتبوك يعقد اجتماعه الدوري
منطقة تبوك
 إغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات الرئاسة التونسية
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تدين الهجوم على منشأتي “أرامكو”
أبرز المواد
 “عمل حائل” ينفذ حملة مشتركة برفقة الضبط الميداني .
منطقة حائل
 التعليم تستنكر فيديو الكتب المدرسية الملقاة في حاوية
أبرز المواد
 رئيس فلسطين يستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملين لـ “أرامكو”
أبرز المواد
 العراق.. اتفاقية لاستيراد الكهرباء من مجلس التعاون الخليجي
أبرز المواد
أمير الكويت يدين العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة “أرامكو”

أمير الكويت يدين العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة “أرامكو”

أبرز المواد
سويسرا تدين الهجمات التي استهدفت معملين نفطيين في المملكة

سويسرا تدين الهجمات التي استهدفت معملين نفطيين في المملكة

أبرز المواد
سفير المملكة في مصر يفتتح ملتقى خدمات الحج والعمرة بالقاهرة

سفير المملكة في مصر يفتتح ملتقى خدمات الحج والعمرة بالقاهرة

أبرز المواد
الاتفاق يقسو على الحزم بسداسية نظيفة

الاتفاق يقسو على الحزم بسداسية نظيفة

أبرز المواد

أمير الكويت يدين العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة “أرامكو”

أمير الكويت يدين العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة “أرامكو”
http://almnatiq.net/?p=773749
المناطق - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ‏-، اتصالاً هاتفياً اليوم، من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وأدان سمو أمير الكويت خلال الاتصال، العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة “أرامكو” في بقيق وخريص، مشدداً على وقوف الكويت حكومةً وشعباً مع المملكة وما يمس أمنها.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن شكره وتقديره لسمو أمير الكويت على استنكاره مثل هذه الأعمال الإرهابية، مؤكداً أن لدى المملكة القدرة على مواجهة مثل هذا الاعتداء الإرهابي والتعامل مع آثاره.

روابط ذات صلة

سويسرا تدين الهجمات التي استهدفت معملين نفطيين في المملكة

سويسرا تدين الهجمات التي استهدفت معملين نفطيين في المملكة
سفير المملكة في مصر يفتتح ملتقى خدمات الحج والعمرة بالقاهرة

سفير المملكة في مصر يفتتح ملتقى خدمات الحج والعمرة بالقاهرة
الاتفاق يقسو على الحزم بسداسية نظيفة

الاتفاق يقسو على الحزم بسداسية نظيفة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*