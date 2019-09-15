أمير الكويت يدين العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة “أرامكو”

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ‏-، اتصالاً هاتفياً اليوم، من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وأدان سمو أمير الكويت خلال الاتصال، العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة “أرامكو” في بقيق وخريص، مشدداً على وقوف الكويت حكومةً وشعباً مع المملكة وما يمس أمنها.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن شكره وتقديره لسمو أمير الكويت على استنكاره مثل هذه الأعمال الإرهابية، مؤكداً أن لدى المملكة القدرة على مواجهة مثل هذا الاعتداء الإرهابي والتعامل مع آثاره.