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تونس.. انتهاء فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة

تونس.. انتهاء فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة

أبرز المواد

تونس.. انتهاء فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة

تونس.. انتهاء فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة
http://almnatiq.net/?p=773755
المناطق - وكالات

كشفت الهيئة العليا للانتخابات التونسية، أن نسبة المشاركة في الاقتراع الرئاسي الذي أقيم الأحد، وصلت إلى 45.02 في المئة، إثر انتهاء عملية فرز الأصوات بشكل كامل داخل البلاد.

وأوضحت الهيئة، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، أن نسبة مشاركين الناخبين التونسيين في الخارج وصلت إلى 19.7 في المئة، علما أن بعض مكاتب التصويت في بعض مناطق العالم مثل أميركا وكندا لم تغلق بعد.

ووصف رئيس الهيئة، نبيل بافون، نسبة المشاركة في الانتخابات، بـ”المقبولة”، فيما قال لاحظ متابعون نوعا من العزوف عن التصويت في الشارع من جراء الاستياء من الوضع الاقتصادي في البلاد.

وأشارت الهيئة إلى أن نسبة المشاركة في الدوائر الانتخابية جاءت كالآتي: تونس الأولى (47.38)، تونس الثانية (58.56)، بن عروس (49.59)، أريانة (58.10)، منوبة (49.02)، سوسة (51.88)، صفاقس الأولى (49.41)، صفاقس الثانية (47)، القصرين (33)، قفصة (35)، سيدي بوزيد (48.18)، المسنتير (40)، القيروان (34.22).

وانطلقت عملية التصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية في تونس، الأحد، حيث يتنافس 24 مرشحا على أصوات المسجلين في قوائم الانتخاب.

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