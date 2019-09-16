احدث الأخبار

قطط ودلافين وحمام.. جواسيس أمريكية ضد الاتحاد السوفيتي
أبرز المواد
 وزير الطاقة يتفقد معامل شركة أرامكو السعودية في بقيق
أبرز المواد
 قتلى وجرحى حوثيون بنيران الجيش اليمني في محافظة حجـة
أبرز المواد
 تونس.. انتهاء فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة
أبرز المواد
 ثلاثيني يسدد طعنات قاتلة لشقيقته بضمد
منطقة جازان
 أمير الكويت يدين العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة “أرامكو”
أبرز المواد
 سويسرا تدين الهجمات التي استهدفت معملين نفطيين في المملكة
أبرز المواد
 سفير المملكة في مصر يفتتح ملتقى خدمات الحج والعمرة بالقاهرة
أبرز المواد
 الاتفاق يقسو على الحزم بسداسية نظيفة
أبرز المواد
 رئيس اتحاد الهجن يثمّن رعاية سمو ولي العهد الحفل والأشواط الختامية لمهرجان سموه للهجن في نسخته الثانية
أبرز المواد
 فرع وزارة العمل بتبوك يعقد اجتماعه الدوري
منطقة تبوك
 إغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات الرئاسة التونسية
أبرز المواد
قطط ودلافين وحمام.. جواسيس أمريكية ضد الاتحاد السوفيتي

قطط ودلافين وحمام.. جواسيس أمريكية ضد الاتحاد السوفيتي

أبرز المواد
وزير الطاقة يتفقد معامل شركة أرامكو السعودية في بقيق

وزير الطاقة يتفقد معامل شركة أرامكو السعودية في بقيق

أبرز المواد
قتلى وجرحى حوثيون بنيران الجيش اليمني في محافظة حجـة

قتلى وجرحى حوثيون بنيران الجيش اليمني في محافظة حجـة

أبرز المواد
تونس.. انتهاء فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة

تونس.. انتهاء فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة

أبرز المواد

قتلى وجرحى حوثيون بنيران الجيش اليمني في محافظة حجـة

قتلى وجرحى حوثيون بنيران الجيش اليمني في محافظة حجـة
http://almnatiq.net/?p=773758
المناطق - واس

لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعهم اليوم في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني في محافظة حجة شمالي غرب اليمن.
وأوضح موقع ” سبتمبر نت ” الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني أن المواجهات اندلعت في مديريات حيران وعبس وحرض.
وفي ذات السياق استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن مواقع وتعزيزات المليشيا الحوثية في مناطق المواجهات وكبدتها خسائر في العدد والعدّة.

روابط ذات صلة

قطط ودلافين وحمام.. جواسيس أمريكية ضد الاتحاد السوفيتي

قطط ودلافين وحمام.. جواسيس أمريكية ضد الاتحاد السوفيتي
وزير الطاقة يتفقد معامل شركة أرامكو السعودية في بقيق

وزير الطاقة يتفقد معامل شركة أرامكو السعودية في بقيق
تونس.. انتهاء فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة

تونس.. انتهاء فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*