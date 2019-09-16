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شاهد.. ولي العهد يوجه بإنشاء مراكض للهجن على حساب الديوان الملكي

شاهد.. ولي العهد يوجه بإنشاء مراكض للهجن على حساب الديوان الملكي
http://almnatiq.net/?p=773766
المناطق - الرياض

وجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بإنشاء مراكض للهجن على حساب الديوان الملكي، وذلك على هامش رعايته الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن.

جاء ذلك في تغريدة نشرها المواطن فهد ابوساق، عبر حسابه بموقع التواصل “تويتر”، مرفقا فيديو لعمه الشيخ محمد بن علي ابوساق عضو مجلس ادارة الاتحاد السعودي للهجن، وهو يطلب من ولي العهد هذا الأمر.

وقال ابوساق، “بطلب من عمي الشيخ محمد بن علي ابوساق عضو مجلس ادارة الاتحاد السعودي للهجن ، سمو #ولي_العهد الامير محمد بن سلمان حفظه الله يأمر بإنشاء مراكض للهجن على حساب الديوان الملكي.. سمو ولي العهد لا يتأخر عن ابناء الوطن فور سماعه ما يريدون يأمر به”.

ورعى ولي العهد الحفل الختامي لمهرجان سموه للهجن في نسخته الثانية، وذلك بميدان سباقات الهجن بمحافظة الطائف، بحضور مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، والأمراء والشيوخ والمعالي ضيوف المهرجان من دول مجلس التعاون الخليجي.

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