واشنطن: تقييمات استخبارية تؤكد ضلوع إيران في هجوم أرامكو

واشنطن: تقييمات استخبارية تؤكد ضلوع إيران في هجوم أرامكو

أبرز المواد
آلاف المتظاهرين يتحدون الشرطة في هونغ كونغ

آلاف المتظاهرين يتحدون الشرطة في هونغ كونغ

أبرز المواد
لعقل صحي ونشيط.. ما الأطعمة الواجب تناولها؟

لعقل صحي ونشيط.. ما الأطعمة الواجب تناولها؟

أبرز المواد
شاهد.. ولي العهد يوجه بإنشاء مراكض للهجن على حساب الديوان الملكي

شاهد.. ولي العهد يوجه بإنشاء مراكض للهجن على حساب الديوان الملكي

أبرز المواد

واشنطن: تقييمات استخبارية تؤكد ضلوع إيران في هجوم أرامكو

واشنطن: تقييمات استخبارية تؤكد ضلوع إيران في هجوم أرامكو
http://almnatiq.net/?p=773774
المناطق - الرياض

استشهد مسؤولون أمريكيون بارزون بتقييمات الاستخبارات، ومن بينها صور الأقمار الصناعية، لتأكيد وجهة نظرهم بمسؤولية إيران عن هجمات السبت التي استهدفت البنية التحتية النفطية الرئيسية في المملكة.

وقال المسؤولون إن المعلومات الاستخباراتية أظهرت أن الضربات لا تتفق مع نوع الهجوم الذي يمكن أن ينطلق من اليمن.

أظهرت الأقمار الصناعية التي نشرتها الحكومة الأميركية تأثر 19 نقطة على الأقل في اثنتين من منشآت الطاقة. وقال المسؤولون إن الصور تظهر تأثيرات تتفق مع هجوم إيراني وليس هجوما يمنيا.

وأشار المسؤولون إلى أن طائرات إضافية، من الواضح أنها لم تصل إلى أهدافها، استحوذت عليها قوات الأمن السعودية ويجري تحليلها من قبل وكالات الاستخبارات السعودية والأمريكية.

 

روابط ذات صلة

آلاف المتظاهرين يتحدون الشرطة في هونغ كونغ

آلاف المتظاهرين يتحدون الشرطة في هونغ كونغ
لعقل صحي ونشيط.. ما الأطعمة الواجب تناولها؟

لعقل صحي ونشيط.. ما الأطعمة الواجب تناولها؟
شاهد.. ولي العهد يوجه بإنشاء مراكض للهجن على حساب الديوان الملكي

شاهد.. ولي العهد يوجه بإنشاء مراكض للهجن على حساب الديوان الملكي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*