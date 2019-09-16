هجمات أرامكو.. أوروبا تحذر من تهديد حقيقي للأمن الإقليمي

هجمات أرامكو.. أوروبا تحذر من تهديد حقيقي للأمن الإقليمي

أبرز المواد
حمدوك يزور مصر وفرنسا قبيل اجتماعات نيويورك

حمدوك يزور مصر وفرنسا قبيل اجتماعات نيويورك

أبرز المواد
ثغرة خطيرة في نظام تشغيل “أيفون” المرتقب

ثغرة خطيرة في نظام تشغيل “أيفون” المرتقب

أبرز المواد
أرسنال يسقط في كمين واتفورد

أرسنال يسقط في كمين واتفورد

أبرز المواد

هجمات أرامكو.. أوروبا تحذر من تهديد حقيقي للأمن الإقليمي

هجمات أرامكو.. أوروبا تحذر من تهديد حقيقي للأمن الإقليمي
http://almnatiq.net/?p=773799
المناطق - وكالات

حذر الاتحاد الأوروبي، الأحد، من “تهديد حقيقي للأمن الإقليمي” في الشرق الأوسط، بعد هجمات استهدفت، السبت، منشأتين نفطيتين بالسعودية، وهددت بتعطيل إمدادات الطاقة العالمية.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد، فيدريكا موغيريني، في بيان، إن “هجوم الأمس بطائرات مسيرة على منشأتي أرامكو النفطيتين في السعودية يمثل تهديدا حقيقيا للأمن الإقليمي”.

وأضافت “في وقت يتصاعد فيه التوتر بالمنطقة يقوض هذا الهجوم العمل المتواصل من أجل وقف التصعيد والحوار”، داعية إلى “أقصى درجات ضبط النفس ووقف التصعيد”.

وأعلنت ميليشيات الحوثي الإيرانية مسؤوليتها عن الهجوم بطائرات مسيرة على معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية للنفط، أحدهما أكبر معمل تكرير نفط بالعالم.

وجاءت تصريحات موغيريني بعد ساعات من تأكيد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في تغريدة على حسابه في “تويتر” أن إيران تقف وراء الهجوم الذي استهدف معملين لتكرير النفط لشركة أرامكو السعودية.

روابط ذات صلة

حمدوك يزور مصر وفرنسا قبيل اجتماعات نيويورك

حمدوك يزور مصر وفرنسا قبيل اجتماعات نيويورك
ثغرة خطيرة في نظام تشغيل “أيفون” المرتقب

ثغرة خطيرة في نظام تشغيل “أيفون” المرتقب
أرسنال يسقط في كمين واتفورد

أرسنال يسقط في كمين واتفورد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*