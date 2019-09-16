غرفة ابها تستضيف ورشة  عمل عن منصة  إعتماد

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استضافت غرفة_أبهابالتعاون مع #وزارة_المالية و #مجلس_الغرف_السعودية ورشة عمل تعريفية عن منصة #إعتماد التعريف الموجهة للقطاع الخاص الحالية والمستقبلية أدارها أ/ يحيى محسن أبو الخير ممثل وزارة المالية وأ/ أسماء القحطاني. بحضور امين عام الغرفة الدكتور رياض آل عقران .

تطرقت الورشة للتعريف بمنصة إعتماد التي هي منصة إلكترونية شاملة لخدمات وزارة المالية التي تقدمها لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص تمكينًا للتحول الرقمي لخدمات الوزارة و تتضمن العديد من الخدمات الأساسية مثل إدارة العقود والميزانية والمدفوعات بلإضافة الى إدارة المنافسات والمشتريات والحقوق المالية، وشملت على عدة محاور أهمها : شرح آلية عمل الخدمات: متابعة العقود والمطالبات المالية والمنافسات الحكومية كما إتيحت الفرصة أمام الحضور لطرح المقترحات والاستفسارات منصة إعتماد تشمل مجموعة من البوابات المتكاملة لتقديم الخدمات الألية لوزارة المالية لكافة المستفيدين ، من خلال توفير الخدمات الإلكترونية بكل ما يخص ميزانية الجهات الحكومية والحركات اللازمة عليها. وكيفية إدارة العقود والتعميدات وكل ما يتعلق بالعقود والتعميدات من أجل تسجيلها بشكل إلكتروني حتى الحصول على الموافقات اللازمة من الجهة الحكومية ووزارة المالية، وطرق المنافسات و المشتريات وأساليب طرح المناقصات و فحص العروض والترسية إلكترونيا، كما تمكن القطاع الخاص من الإطلاع على المناقصات و استقبال الدعوات وشراء الكراسات و التقديم عليها إلكترونيا، و شروط استخدام الخدمة.

من جانبه أكد رئيس غرفة أبها حسن الحويزي الوزارة على أن استضافة الغرفة لورشة العمل الخاصة بمنصة #إعتماد بحكم دورها المحوري كممكن للجهات الحكومية في تطبيق برامجها ومشاريعها التنموية، ولهدف التطوير الدائم والمستمر لمنصة “اعتماد” الرقمية التي أطلقت أربع خدمات جديدة شملت “خدمة العهد والسلف والتسويات، وخدمة طلب تغذية الصناديق، وخدمة الأمانات والاستبعاد من الصرف، بالإضافة إلى معرفة الحالات المالية للمصروفات والمدفوعات” كما جرى إضافة تحسينات على خدمة مطالبات العقود ذات العملات المتغيرة، وخدمة إدارة العقود والتعميدات، مشيراً إلى تعاون الغرفة مع وزارة المالية من أجل توضيح حزمة الخدمات الإلكترونية الجديدة إلى الوصول للتحول الرقمي وأتمتة كافة التعاملات الحكومية بما يحقق مستهدفات “رؤية المملكة 2030“.