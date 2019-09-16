شاهد.. وزيران “سعودي وإماراتي” داخل أحد المراكز التجارية بـ “أبوظبي”

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أظهر فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأحد، وزير الدولة الإماراتي رئيس المجلس الوطني للإعلام سلطان الجابر، ووزير الإعلام تركي الشبانة، داخل أحد المراكز التجارية في العاصمة أبوظبي.

وظهر الوزيران في المقطع خلال جولة في مركز” المارينا مول“ التجاري في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وهما يتبادلان أطراف الحديث، بعيدًا عن البروتوكلات الرسمية.

وقال نشطاء إن المشهد يعبر عن العلاقة القوية التي تجمع الوزيرين كما أنها مثالا لعمق الصداقة بين الإمارات والسعودية.

من جانبه، علق أحد المغردين، عبد الله البندر قائلا: “فيديو يظهر فيه معالي الأستاذ تركي الشبانة وزير الإعلام السعودي، ومعالي الدكتور سلطان الجابر وزير دولة، رئيس المجلس الوطني للإعلام في مارينا مول في أبوظبي قبل قليل في لقاء بين قادة إعلام البلدين، عفوية وبساطة هذا المشهد تدل على مستوى العلاقة الأخوية“.