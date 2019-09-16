ترمب: نعلم مرتكب هجمات أرامكو وجاهزون للرد

ترمب: نعلم مرتكب هجمات أرامكو وجاهزون للرد

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ترمب: نعلم مرتكب هجمات أرامكو وجاهزون للرد

ترمب: نعلم مرتكب هجمات أرامكو وجاهزون للرد
http://almnatiq.net/?p=773818
المناطق_وكالات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في وقت متأخر من مساء الأحد أنّ الولايات المتحدة “على أهبة الاستعداد” للردّ على الهجوم الذي استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو في السعوديّة، والذي كانت واشنطن حمّلت إيران مسؤوليّته.

وقال ترمب على تويتر إنّ “إمدادات النفط في السعوديّة تعرّضت لهجوم.. هناك سبب يدفعنا إلى الاعتقاد بأنّنا نعرف المُرتكب، ونحن على أهبة الاستعداد للردّ بناء على عمليّة التحقّق، لكننا ننتظر من المملكة أن تُخبرنا مَن تعتقد أنّهُ سبب هذا الهجوم، وبأيّ أشكال سنمضي قدمًا”.

لى ذلك، قلل ترمب من فرص الاجتماع مع مسؤولين إيرانيين قائلا إن التقارير التي أفادت بأنه سيفعل ذلك دون شروط غير دقيقة.

وقال “الأنباء الكاذبة تقول إنني على استعداد للاجتماع مع إيران (دون شروط). هذا غير صحيح (كالمعتاد!)”

وقبيل هذه التغريدة ذكر الرئيس الأميركي على تويتر في تغريدة أخرى، أنه سمح بالسحب من مخزون النفط الاستراتيجي عند الضرورة بسبب الهجوم على منشأتي نفط في السعودية.

وقال “استنادا إلى الهجوم على المملكة العربية السعودية، والذي قد يكون له تأثير على أسعار النفط، سمحت بالسحب من مخزون النفط الاستراتيجي إذا لزم الأمر وستكون الكمية التي سيتم تحديدها كافية للحفاظ على إمدادات السوق جيدة”.

ومساء السبت، تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفياً، من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وذلك بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملين لشركة أرامكو في السعودية فجراً.

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