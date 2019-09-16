«غوغل إيرث» تكشف غموض اختفاء أميركي قبل 22 عاماً

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بعد مرور نحو 22 عاماً على اختفائه، ساهمت خدمة الخرائط الرقمية «غوغل إيرث» في كشف غموض اختفاء شخص أميركي. وكان ويليام إيرل مولدت قد اختفى، وهو في طريق عودته من ملهى ليلي بمدينة لانتانا في ولاية فلوريدا الأميركية يوم 7 نوفمبر (تشرين الثاني) 1997، ولم يتم العثور على أي أثر له منذ ذلك التاريخ

وأجرت الشرطة تحقيقات مكثفة لكشف مصير الرجل، لكنها لم تتمكن من الوصول إلى شيء، ليتم وقف التحقيقات في يوم 28 أغسطس (آب) الماضي، لكن الحادثة عادت إلى الواجهة، عندما كان أحد مساحي العقارات، ينظر في صورة لتطبيق «غوغل إيرث»، حيث لاحظ وجود سيارة مطمورة داخل بركة في قطعة أرض يتم تجهيزها للبناء في منطقة ويلنجتون بولاية فلوريدا، حسب وكالة الأنباء الألمانية

وأشار موقع «شارلي بروجيكت» الأميركي، المهتم بقضايا المفقودين الذين لم يتم اكتشاف مصيرهم، إلى أن «المثير للدهشة، أن السيارة كانت ظاهرة بوضوح في صور الأقمار الصناعية التي تستخدمها خدمة (غوغل إيرث)، والتي تم التقاطها منذ 2007 للمنطقة، لكن لم يلتفت إليها أحد قبل 2019». وبعد إبلاغ شرطة المنطقة، عن اكتشاف سيارة مطمورة في هذه المنطقة، تبين وجود بقايا جثة داخلها، ليسفر فحص الطبيب الشرعي للجثة عن تحديد هوية صاحبها، وهو ويليام إيرل مولدت المختفي منذ 1997