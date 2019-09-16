أسعار النفط تقفز في افتتاح الأسواق إثر الهجوم على السعودية

أسعار النفط تقفز في افتتاح الأسواق إثر الهجوم على السعودية

أبرز المواد
وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك فهد التخصصي

وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك فهد التخصصي

أبرز المواد
«غوغل إيرث» تكشف غموض اختفاء أميركي قبل 22 عاماً

«غوغل إيرث» تكشف غموض اختفاء أميركي قبل 22 عاماً

أبرز المواد
الكشف عن أسعار تذاكر السفر إلى “دبي” في اليوم الوطني.. وهذه تخفيضات الفنادق بالإمارات

الكشف عن أسعار تذاكر السفر إلى “دبي” في اليوم الوطني.. وهذه تخفيضات الفنادق بالإمارات

أبرز المواد

أسعار النفط تقفز في افتتاح الأسواق إثر الهجوم على السعودية

http://almnatiq.net/?p=773833
المناطق_وكالات

شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعا حادا على خلفية الهجوم على منشأتين نفطيتين حيويتين لشركة “أرامكو” السعودية فجر 14 سبتمبر

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت ما يزيد على 19 في المئة لتصل إلى 71.95 دولار للبرميل بينما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي أكثر من 15 في المئة إلى 63.34 دولار للبرميل

ويعتبرهذا الارتفاع في أسعار النفط هو الأكبر منذ حرب الخليج عام 1991

وتعرضت السعودية، في وقت مبكر 14 سبتمبر، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة “أرامكو” العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته قوات جماعة “أنصار الله” الحوثية اليمنية التي قالت إن العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة

وأعلن وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، أن الهجوم أسفر عن توقف إنتاج 5.7 ملايين برميل نفط يوميا، مما يتجاوز نسبة 50% من هذا المعدل في البلاد، واتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء الهجوم، الأمر الذي نفته بشدة الحكومة الإيرانية

روابط ذات صلة

وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك فهد التخصصي

وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك فهد التخصصي
«غوغل إيرث» تكشف غموض اختفاء أميركي قبل 22 عاماً

«غوغل إيرث» تكشف غموض اختفاء أميركي قبل 22 عاماً
الكشف عن أسعار تذاكر السفر إلى “دبي” في اليوم الوطني.. وهذه تخفيضات الفنادق بالإمارات

الكشف عن أسعار تذاكر السفر إلى “دبي” في اليوم الوطني.. وهذه تخفيضات الفنادق بالإمارات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*