أسعار النفط تقفز في افتتاح الأسواق إثر الهجوم على السعودية

أسعار النفط تقفز في افتتاح الأسواق إثر الهجوم على السعودية

أبرز المواد
وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك فهد التخصصي

وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك فهد التخصصي

أبرز المواد
«غوغل إيرث» تكشف غموض اختفاء أميركي قبل 22 عاماً

«غوغل إيرث» تكشف غموض اختفاء أميركي قبل 22 عاماً

أبرز المواد
الكشف عن أسعار تذاكر السفر إلى “دبي” في اليوم الوطني.. وهذه تخفيضات الفنادق بالإمارات

الكشف عن أسعار تذاكر السفر إلى “دبي” في اليوم الوطني.. وهذه تخفيضات الفنادق بالإمارات

أبرز المواد

وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك فهد التخصصي

وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك فهد التخصصي
http://almnatiq.net/?p=773834
المناطق_الرياض

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام (التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية)، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد والزمالة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، والتجمع الصحي الأول، ومستشفى بقيق العام

وأبرزت إدارة المستشفى، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

استشاري طب الأعصاب أطفال (الدمام)

مدير مشروع (للسعوديين/ الدمام)

أخصائي تمريض (للسعوديين/ بقيق)

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 15 نوفمبر 2019م

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

روابط ذات صلة

أسعار النفط تقفز في افتتاح الأسواق إثر الهجوم على السعودية

أسعار النفط تقفز في افتتاح الأسواق إثر الهجوم على السعودية
«غوغل إيرث» تكشف غموض اختفاء أميركي قبل 22 عاماً

«غوغل إيرث» تكشف غموض اختفاء أميركي قبل 22 عاماً
الكشف عن أسعار تذاكر السفر إلى “دبي” في اليوم الوطني.. وهذه تخفيضات الفنادق بالإمارات

الكشف عن أسعار تذاكر السفر إلى “دبي” في اليوم الوطني.. وهذه تخفيضات الفنادق بالإمارات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*