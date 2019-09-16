انطلاق أعمال اعتماد المواصفات الدولية “ISO” لعدد من الجهات بجامعة الملك خالد

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المناطق_أبها

تستقبل جامعة الملك خالد ممثلة في وحدة ضمان جودة النظم الإدارية في الفترة الحالية وفدًا من الجهة المانحة لشهادة الآيزو العالمية، وذلك للتحقق من استيفاء متطلبات الاعتماد الإداري ضمن خطة الجامعة لحصول العمادات المساندة والإدارات والمراكز على اعتماد المواصفات الدولية.

وأوضح المشرف على وحدة ضمان جودة النظم الإدارية الدكتور عبدالعزيز بن سعيد الهاجري أنه في إطار سعي الجامعة لتجويد الأنظمة الإدارية والمالية لتحقيق التميز المؤسسي، تم تأهيل وتدريب جهات في الجامعة، تمثلت في عمادة البحث العلمي، وعمادة الدراسات العليا، وعمادة شؤون الطلاب، إضافة إلى عمادة القبول والتسجيل، وعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، وكذلك الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية.

يذكر أن جامعة الملك خالد تعمل من خلال وكالة التطوير والجودة بشكل مستمر على تطوير برامجها العلمية والإدارية وفق التصنيفات العالمية للرقي بالجامعة ومخرجاتها محليًّا ودوليًّا.

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