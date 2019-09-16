خادم الحرمين وولي العهد يبعثان برقية عزاء لرئيس الكونغو في وفيات القطار

خادم الحرمين وولي العهد يبعثان برقية عزاء لرئيس الكونغو في وفيات القطار

أبرز المواد
«الفيصل» يتشرف بغسل الكعبة المشرفة

«الفيصل» يتشرف بغسل الكعبة المشرفة

أبرز المواد
تفعيل خدمة “ وصفتي” في 20 مركزاً صحياً بحفر الباطن

تفعيل خدمة “ وصفتي” في 20 مركزاً صحياً بحفر الباطن

أبرز المواد
“متحدثة التعليم” تكشف عن توافر وظائف «سائقات» لحافلات النقل المدرسي.. وتوضح الشروط!

“متحدثة التعليم” تكشف عن توافر وظائف «سائقات» لحافلات النقل المدرسي.. وتوضح الشروط!

أبرز المواد

وظائف أكاديمية للجنسين في معهد الإدارة العامة

وظائف أكاديمية للجنسين في معهد الإدارة العامة
http://almnatiq.net/?p=773854
المناطق_الرياض

أعلن معهد الإدارة العامة عن رغبته في شغل بعض الوظائف التعليمية (رجال – نساء) بكوادر وطنية مؤهلة في بعض التخصصات التي يحتاجها لتنفيذ أنشطته المختلفة، وفق الشروط التالية:

أن تكون الدراسة لجميع المراحل العلمية بالإنتظام وأن يكون التخصص في المؤهل الأعلى متسقاً مع التخصص في المراحل العلمية السابقة.

أن لا يقل المعدل التراكمي لجميع المراحل الدراسية عن (3.75 من 5) أو (3 من 4) بتقدير جيدجداً أو أعلى وأن تكون الدرجات العلمية الحاصل عليها المتقدم من خارج المملكة معادلة من قبل وزارة التعليم.

أن تكون الدراسة لمرحلة الماجستير بنظام المواد الدراسية أو نظام المواد الدراسية و البحث، ولمرحلة الدكتوراه بنظام المواد الدراسية والبحث .

الإلمام باللغة الإنجليزية حيث يشترط للمتقدمين الحصول على درجة (80) في إختبار (TOEFL iBT) أو درجة (6) في إختبار IELTS)) في حال كانت لغة الدراسة غير اللغة الإنجليزية، ولتخصص اللغة الإنجليزية الحصول على درجة (100) في إختبار (TOEFL iBT) أو درجة (7) في إختبار IELTS)).

أن لا يزيد عمر المتقدم عن (35) سنة لحملة الماجستير و(45) سنة لحملة الدكتوراه .

ان لا يكون قد مضى على اخر مؤهل علمي حصل عليه اكثر من (3) سنوات وأن لا يكون المتقدم من خريجي برامج التجسير.
الالتزام بإكمال الدراسات العليا في الخارج لدرجة الدكتوراه بحسب الاحتياج، في التخصص الذي يحدده المعهد، و وفق ضوابط الابتعاث المعتمدة في المعهد.

اجتياز المقابلة التخصصية والشخصية والالتزام بمقر التعيين الذي يحدده المعهد.

وللتقديم على الوظائف المتاحة يرجى تعبئة نموذج طلب التقديم الكترونياً من خلال موقع معهد الإدارة العامة الالكتروني على الرابط التالي: www.ipa.edu.sa.

روابط ذات صلة

خادم الحرمين وولي العهد يبعثان برقية عزاء لرئيس الكونغو في وفيات القطار

خادم الحرمين وولي العهد يبعثان برقية عزاء لرئيس الكونغو في وفيات القطار
«الفيصل» يتشرف بغسل الكعبة المشرفة

«الفيصل» يتشرف بغسل الكعبة المشرفة
تفعيل خدمة “ وصفتي” في 20 مركزاً صحياً بحفر الباطن

تفعيل خدمة “ وصفتي” في 20 مركزاً صحياً بحفر الباطن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*