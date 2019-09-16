“متحدثة التعليم” تكشف عن توافر وظائف «سائقات» لحافلات النقل المدرسي.. وتوضح الشروط!

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“متحدثة التعليم” تكشف عن توافر وظائف «سائقات» لحافلات النقل المدرسي.. وتوضح الشروط!

“متحدثة التعليم” تكشف عن توافر وظائف «سائقات» لحافلات النقل المدرسي.. وتوضح الشروط!
http://almnatiq.net/?p=773863
المناطق_الرياض

كشفت المتحدثة باسم وزارة التعليم إبتسام الشهري عن توافر وظائف «سائقات» لحافلات النقل المدرسي للسعوديات ضمن مشروع النقل التعليمي.
وحسب “عكاظ” قالت الشهري أن العقود الموقعة بين شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي ومتعهدي النقل المدرسي لا تتضمن تحديد جنس السائق (ذكر/ ‏أنثى)، ما يعني إتاحة الفرصة للمتعهد بالاستعانة بالمرأة كسائقة للحافلة متى ما توافرت فيها الشروط اللازمة لتأدية هذه المهمة.
وأضافت: أن التقدم لشغل وظيفة «سائق» في النقل المدرسي يشترط أن يكون العمر بين 30 – 60، وامتلاك رخصة نقل عمومي، وشهادة خلو من السوابق، واجتياز الفحص الطبي وفحص السموم، إضافة إلى دورات تدريبية مكثفة على فن القيادة الآمنة للحافلات المدرسية.

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