تفعيل خدمة “ وصفتي” في 20 مركزاً صحياً بحفر الباطن

تفعيل خدمة “ وصفتي” في 20 مركزاً صحياً بحفر الباطن

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تفعيل خدمة “ وصفتي” في 20 مركزاً صحياً بحفر الباطن

تفعيل خدمة “ وصفتي” في 20 مركزاً صحياً بحفر الباطن
http://almnatiq.net/?p=773871
المناطق_حفر الباطن

فعٌلت صحة حفرالباطن خدمة “وصفتي” في 20 مركزاً صحياً في المحافظة، ” وذلك بهدف رفع مستوى الخدمات الصحية وتحسين جودة وسلامة الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين من خلال ضمان جودة وسلامة الأدوية وسهولة الحصول عليها .
وتقوم خدمة “وصفتي “على أساس تمكين المريض من إستلام الدواء من أقرب صيدلية مشتركة في خدمة “وصفتي” بالقطاع الخاص من خلال منصة إلكترونية تقوم بربط المستشفيات والمراكز الصحية الأولية بهذه الصيدليات.

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