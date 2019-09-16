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الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجمات على أرامكو

الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجمات على أرامكو
http://almnatiq.net/?p=773901
المناطق - الرياض

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ، الليلة الماضية ، الهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو في المملكة العربية السعودية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان صحفي “إن الأمين العام يدين الهجمات التي وقعت يوم السبت على معملين تابعين لشركة أرامكو النفطية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية”.

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