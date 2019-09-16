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الأرصاد” تحذر: رياح مثيرة للأتربة على هذه المحافظات

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الأرصاد” تحذر: رياح مثيرة للأتربة على هذه المحافظات

الأرصاد” تحذر: رياح مثيرة للأتربة على هذه المحافظات
http://almnatiq.net/?p=773904
المناطق - الرياض

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم, من نشاطٍ في الرياح السطحية مثيرة للأتربة يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة.
ويشمل التنبيه محافظة جدة، القنفذة، والليث، ورابغ، وخليص، وبحرة، وتستمر الحالة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.

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