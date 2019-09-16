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اتحاد الشركات الأوروبية يحذر من خروج بريطانيا من بركست بدون اتفاق

http://almnatiq.net/?p=773910
المناطق - وكالات

حذر اتحاد الشركات الأوروبية من خروج بريطانيا من مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق وذلك قبل ساعات من المحادثات المقرر إجراؤها بين رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، ورئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونيكر.
ونقلت وسائل الإعلام البريطانية عن رئيس اتحاد الشركات الأوروبية، ماركو بيرير، قوله إن “الخروج البريطاني من المجموعة الأوروبية بدون اتفاق له عدة عواقب سلبية تتمثل في خسائر كبيرة للمواطنين والشركات في بريطانيا وفي أوروبا أيضاً وتنعكس سلباً على العلاقات المستقبلية البريطانية- الأوروبية أيضاً”.

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