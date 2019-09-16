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عشاق السفر.. 4 ميزات “مهمة” في آيفون 11 بانتظاركم

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عشاق السفر.. 4 ميزات “مهمة” في آيفون 11 بانتظاركم

عشاق السفر.. 4 ميزات “مهمة” في آيفون 11 بانتظاركم
http://almnatiq.net/?p=773921
المناطق - الرياض

تضمنت النسخة الجديدة من هاتف آيفون 11، الذي تم الإعلان عنه الثلاثاء الماضي، ميزات غير مسبوقة، لا سيما في الكاميرا والبطارية وحجم الشاشة، الأمر الذي يجعله هاتفا مثاليا لعشاق السفر.

وكشف موقع “ترافيل ليجير”، المختص في السفر، عن 4 خصائص مهمة في هاتف آيفون 11 قال إنه لا يمكن الاستغناء لكل لمحبي السفر والرحلات والتصوير. نستعرض هنا هذه الخصائص.

الكاميرا

تعد كاميرا آيفون الجديد أفضل جودة من سابقاتها، ووفقا لشركة أبل فإن آيفون 11 برو، وماكس، يأتيان مع 3 كاميرات خلفية بدقة 12 ميغا بكسل.

وتعمل هذه الكاميرات الثلاث معا لإعطاء زاوية واسعة جدا للمشهد، كما أنها معدة للعمل ليلا مما يسهل التصوير في حالات الإضاءة المنخفضة.

كما يمكن لكاميرا الهاتف الجديد التقاط مقاطع فيديو 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية.

عمر البطارية

وتأتي جميع أجهزة آيفون الجديدة ببطارية تعد هي الأطول عمرا على الإطلاق بين هواتف آيفون، مما يعني أنه يمكنك السفر لفترة أطول من دون الحاجة إلى شاحن.

وتدوم بطارية جهاز آيفون 11 لساعة أطول مقارنة مع آيفون إكس آر، بينما تستمر بطارية آيفون ماكس لمدة أطول تصل إلى 5 ساعات مقارنة مع جهاز آيفون إكس آر ماكس، ويمتد عمر بطارية جهاز آيفون 11 بور لمدة أطول من 4 ساعات مقارنة مع جهاز آيفون إكس أس.

وجميع الهواتف الجديدة الثلاثة يمكن أن يتم شحنها لاسلكيا.

مقاومة الماء

بما أن كثير من المسافرين يدخلون في بعض الغامرات المائية، فمن الضروري أن يكون لديهم هاتف مقاوم للماء، ومن هنا جاء هاتف آيفون 11 متضمنا هذه الميزة.

ويقاوم الهاتف الجديد الماء على عمق مترين لمدة تصل إلى 30 دقيقة. ويتمتع كل من آيفون برو وماكس بمقاومتهما للماء لما يصل إلى 4 أمتار. الثلاثة جميعهم مقاومون للغبار.

حجم الشاشة

جاءت شاشة آيفون 11 بحجم 5.8 بوصة، في حين أن الشاشة في آيفون 11 برو وماكس تصل إلى 6.5 بوصة.

كما أن شاشة الهاتف الجديد تتضمن ميزة جديدة رفعت من درجة دقتها ووضوحها، وبالتالي ستكون مفيدة للمسافرين الذين يحبون مشاهدة العروض والأفلام أثناء السفر.

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