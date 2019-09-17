احدث الأخبار

حالة طبية “غريبة”.. ذاكرة فتاة تعيد ضبط نفسها كل ساعتين
أبرز المواد
 خبراء : شرائح الهواتف أكثر خطرا في التجسس من البرامج
أبرز المواد
 “الداخلية”: إتاحة التحويلات الدولية للسداد عن الموقوفين الأجانب
أبرز المواد
 عشاق السفر.. 4 ميزات “مهمة” في آيفون 11 بانتظاركم
علوم وتكنولوجيا
 أعواد الأذن القطنية.. 5 استخدامات قد لا تخطر على بالك
أبرز المواد
 أمير الرياض يرعى حفل تخريج 571 طالبًا من كلية علوم الطيران
أبرز المواد
 رصد وفاة 170 حالة تحت التعذيب بينهم نساء وأطفال في سجون ميليشيا الحوثي
أبرز المواد
 ترامب: لا نريد حربا مع إيران لكن الولايات المتحدة أكثر استعدادا للحرب من أي دولة
أبرز المواد
 انطلاق حملة ” شرقية جميلة بلا أنقاض ” بمحافظة الخفجي
المنطقة الشرقية
 أبو بكر البغدادي في تسجيل صوتي منسوب له: تنظيم داعش “لا يزال موجودا”
أبرز المواد
 إنشاء إدارة للأمن السيبراني بأمانة منطقة جازان
منطقة جازان
 بالفيديو.. بوتين يستشهد بآيات من القرآن ردا على سؤال حول “أرامكو” ودفاع السعودية عن نفسها
أبرز المواد
حالة طبية “غريبة”.. ذاكرة فتاة تعيد ضبط نفسها كل ساعتين

حالة طبية “غريبة”.. ذاكرة فتاة تعيد ضبط نفسها كل ساعتين

أبرز المواد
خبراء : شرائح الهواتف أكثر خطرا في التجسس من البرامج

خبراء : شرائح الهواتف أكثر خطرا في التجسس من البرامج

أبرز المواد
“الداخلية”: إتاحة التحويلات الدولية للسداد عن الموقوفين الأجانب

“الداخلية”: إتاحة التحويلات الدولية للسداد عن الموقوفين الأجانب

أبرز المواد
عشاق السفر.. 4 ميزات “مهمة” في آيفون 11 بانتظاركم

عشاق السفر.. 4 ميزات “مهمة” في آيفون 11 بانتظاركم

علوم وتكنولوجيا

حالة طبية “غريبة”.. ذاكرة فتاة تعيد ضبط نفسها كل ساعتين

حالة طبية “غريبة”.. ذاكرة فتاة تعيد ضبط نفسها كل ساعتين
http://almnatiq.net/?p=773924
المناطق - الرياض

تعاني فتاة أميركية من مشكلة صحية حيرت الأطباء على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، بعد أن تعرضت لإصابة في الرأس من زميل لها عن طريق الخطأ في يونيو الماضي.

وتعيش رايلي هورنر، وهي فتاة من ولاية إلينوي، حالة صحية فريدة من نوعها، إذ أن ذاكرتها تعيد ضبط نفسها كل ساعتين تقريبا، لدرجة أنها لا تتذكر الناس الذين قابلتهم في اليوم نفسه.

وبدأت متاعب هورنر في الظهور بعد أن تعرضت للركل عن طريق الخطأ في رأسها من قبل مراهق خلال حفل راقص كان يعج بالناس، وقد تم نقلها على إثره إلى المستشفى.

وقال الأطباء الذين يتابعون حالتها إنها لا تعاني سوى من ارتجاج بسيط فقط، وطلبوا منها العودة إلى منزلها على عكازات لمساعدتها في المشي، وفق ما أورد موقع “أوديتي سنترال” المتخصص بالأخبار الغريبة والطريفة.

ولم تظهر الفحوصات الطبية التي أجريت للفتاة أي نزيف في الدماغ أو ورم أو أي شيء آخر خارج عن المألوف، لكن أفراد أسرتها لاحظوا وجود خطأ ما عند التعامل معها.

ولاحظ أفراد عائلة هورنر أن ابنتهم لا تتذكر أحداثا قد وقعت في الماضي، وما زاد الطين بلة، أنها لم تتعد تتذكر ما يجرى معها في اليوم نفسه، الأمر الذي أثار استغرابهم.

وحيرت حالة هورنر الأطباء منذ يونيو الماضي، ولم يتمكنوا حتى الآن من معرفة ما هو الخطأ الذي يجعل الفتاة تفقد ذاكرتها بهذه السرعة، وقد باءت كل محاولاتهم لإصلاح هذا الخلل بالفشل.

وقالت والدة الفتاة إن الأطباء أخبروهم في البداية أن ذاكرتها قد تتحسن مع مرور الوقت، لكن مرت ثلاثة أشهر منذ إصابتها حتى الآن ولم تتحسن حالتها.

روابط ذات صلة

خبراء : شرائح الهواتف أكثر خطرا في التجسس من البرامج

خبراء : شرائح الهواتف أكثر خطرا في التجسس من البرامج
“الداخلية”: إتاحة التحويلات الدولية للسداد عن الموقوفين الأجانب

“الداخلية”: إتاحة التحويلات الدولية للسداد عن الموقوفين الأجانب
أعواد الأذن القطنية.. 5 استخدامات قد لا تخطر على بالك

أعواد الأذن القطنية.. 5 استخدامات قد لا تخطر على بالك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*