احدث الأخبار

المنظمات والهيئات الإسلامية تؤكد وقوفها مع المملكة ضد الهجوم الإرهابي على معملي شركة أرامكو
أبرز المواد
 بديلا للكلاب.. “حشرة” تكشف المخدرات والألغام
أبرز المواد
 أوباميانغ ينتقد دفاع أرسنال: نهدي الأهداف للخصم
أبرز المواد
 حالة طبية “غريبة”.. ذاكرة فتاة تعيد ضبط نفسها كل ساعتين
أبرز المواد
 خبراء : شرائح الهواتف أكثر خطرا في التجسس من البرامج
أبرز المواد
 “الداخلية”: إتاحة التحويلات الدولية للسداد عن الموقوفين الأجانب
أبرز المواد
 عشاق السفر.. 4 ميزات “مهمة” في آيفون 11 بانتظاركم
علوم وتكنولوجيا
 أعواد الأذن القطنية.. 5 استخدامات قد لا تخطر على بالك
أبرز المواد
 أمير الرياض يرعى حفل تخريج 571 طالبًا من كلية علوم الطيران
أبرز المواد
 رصد وفاة 170 حالة تحت التعذيب بينهم نساء وأطفال في سجون ميليشيا الحوثي
أبرز المواد
 ترامب: لا نريد حربا مع إيران لكن الولايات المتحدة أكثر استعدادا للحرب من أي دولة
أبرز المواد
 انطلاق حملة ” شرقية جميلة بلا أنقاض ” بمحافظة الخفجي
المنطقة الشرقية
المنظمات والهيئات الإسلامية تؤكد وقوفها مع المملكة ضد الهجوم الإرهابي على معملي شركة أرامكو

المنظمات والهيئات الإسلامية تؤكد وقوفها مع المملكة ضد الهجوم الإرهابي على معملي شركة أرامكو

أبرز المواد
بديلا للكلاب.. “حشرة” تكشف المخدرات والألغام

بديلا للكلاب.. “حشرة” تكشف المخدرات والألغام

أبرز المواد
أوباميانغ ينتقد دفاع أرسنال: نهدي الأهداف للخصم

أوباميانغ ينتقد دفاع أرسنال: نهدي الأهداف للخصم

أبرز المواد
حالة طبية “غريبة”.. ذاكرة فتاة تعيد ضبط نفسها كل ساعتين

حالة طبية “غريبة”.. ذاكرة فتاة تعيد ضبط نفسها كل ساعتين

أبرز المواد

أوباميانغ ينتقد دفاع أرسنال: نهدي الأهداف للخصم

أوباميانغ ينتقد دفاع أرسنال: نهدي الأهداف للخصم
http://almnatiq.net/?p=773925
المناطق - الرياض

أبدى نجم أرسنال الإنجليزي، بيير إيميرك أوباميانغ، خيبة أمله من انهيار دفاع الفريق أمام واتفورد، مساء الأحد، في إطار الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأضاف اللاعب أن الهجوم يتحمل أيضا قدرا من مسؤولية ما وقع في المباراة، التي انتهت بتعادل من هدفين لمثلهما.

واستطاع اللاعب الغابوني أن يسجل هدفي الفريق خلال الشوط الأول من المباراة، وكان بوسع أرسنال أن يخرج فائزا، لكن المقابلة انتهت بتعادل.

وبحسب متابعين، فإن الهدفين اللذين تعادل بهما واتفورد كان من الممكن تفاديهما، فالأول جرى تسجيله عن طريق ركلة حرة، أما الهدف الثاني فدخل شباك أرسنال من خلال ضربة جزاء.

وحين سئل عن هذا الانهيار الدفاعي في أرسنال، قال اللاعب في تصريح لقناة “كنال بلاس”: “من الواضح أننا لم نكن نتوقع ما حصل. فحتى وإن كنا قد ترقبنا أن يحاولوا بقوة، على غرار ما أظهروا خلال الشوط الثاني، لكن من المحزن، أننا لم نكن قادرين على التعامل معهم”.

وأضاف “أشعر كما لو أننا نهدي الأهداف للفريق الخصم، وبالتالي، فإنه يتوجب علينا أن نتحرك في هذا الاتجاه”.

ورغم انتقاداته الشديدة، رفض اللاعب أن يقلل من شأن أداء أرسنال، وأكد أنه كان بوسع الفريق أن يكسب المواجهة لصالحه “لا أريد أن اتهم أحدا. لأنه بوسعكم أن تقولوا إنه كان على المهاجمين أن يضيفوا هدفا ثالثا حتى يحسموا المباراة”.

روابط ذات صلة

المنظمات والهيئات الإسلامية تؤكد وقوفها مع المملكة ضد الهجوم الإرهابي على معملي شركة أرامكو

المنظمات والهيئات الإسلامية تؤكد وقوفها مع المملكة ضد الهجوم الإرهابي على معملي شركة أرامكو
بديلا للكلاب.. “حشرة” تكشف المخدرات والألغام

بديلا للكلاب.. “حشرة” تكشف المخدرات والألغام
حالة طبية “غريبة”.. ذاكرة فتاة تعيد ضبط نفسها كل ساعتين

حالة طبية “غريبة”.. ذاكرة فتاة تعيد ضبط نفسها كل ساعتين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*