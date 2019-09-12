احدث الأخبار

‏نائب أمير حائل يدشن مركز رفاق الإثرائي وبرنامج ( جُد بها )
منطقة حائل
 الطفولة المبكرة في تعليم منطقة الحدود الشمالية
منطقة الحدود الشمالية
 “ورطة كبيرة” لسان جرمان قبل مواجهة ريال مدريد
أبرز المواد
 الأمم المتحدة: مسلمو الروهينجا مهددون بالإبادة الجماعية
أبرز المواد
 القتل تعزيرا في سوري قتل والده وأشعل النار فيه في الأحساء
أبرز المواد
 تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهربي الإمفيتامين المحظورة والأفيون المخدر في تبوك
أبرز المواد
 اتحاد الشركات الأوروبية يحذر من خروج بريطانيا من بركست بدون اتفاق
أبرز المواد
 رئيس البرلمان العربي يدين احتجاز ميليشيا الحوثي أموال وممتلكات 35 نائبًا يمنيًا
أبرز المواد
 الأرصاد” تحذر: رياح مثيرة للأتربة على هذه المحافظات
أبرز المواد
 الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجمات على أرامكو
أبرز المواد
 دراسة: النباتيون معرضون أكثر لخطر السكتات الدماغية
أبرز المواد
 عدد الأطفال والرضع بسجون أردوغان يقارب الـ1000.. الأعلى في تاريخ تركيا
أبرز المواد
‏نائب أمير حائل يدشن مركز رفاق الإثرائي وبرنامج ( جُد بها )

‏نائب أمير حائل يدشن مركز رفاق الإثرائي وبرنامج ( جُد بها )

منطقة حائل
الطفولة المبكرة في تعليم منطقة الحدود الشمالية

الطفولة المبكرة في تعليم منطقة الحدود الشمالية

منطقة الحدود الشمالية
“ورطة كبيرة” لسان جرمان قبل مواجهة ريال مدريد

“ورطة كبيرة” لسان جرمان قبل مواجهة ريال مدريد

أبرز المواد
الأمم المتحدة: مسلمو الروهينجا مهددون بالإبادة الجماعية

الأمم المتحدة: مسلمو الروهينجا مهددون بالإبادة الجماعية

أبرز المواد

الطفولة المبكرة في تعليم منطقة الحدود الشمالية

الطفولة المبكرة في تعليم منطقة الحدود الشمالية
http://almnatiq.net/?p=773944
خالد الضبيبي - المناطق

انطلقت مع بداية العام الدراسي مبادرةالمكاسب السريعة الطفولة المبكرة في تعليم منطقة الحدود الشمالية وذلك ضمن خطة وزارة التعليم الداعمةلرؤية المملكة لتحسين جودة للتعليم والإهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة .
حيث تم اعتماد عدد ٢٥مدرسة لتطبيق المشروع وتشكل هذه المدارس الطفولة المبكرة الفئة العمرية من ٤إلى ٩سنوات فرصة كبيرة لرفع نسبة الألتحاق برياض الأطفال ورفع كفاءة استخدام المباني المدرسية وردم الفجوة في التدريس بين رياض الأطفال والصفوف الأولية وإسناد تدريس الصفوف الأولية للمعلمات على أن يكون هناك فصول دراسية منفصلة ودورات مياه منفصله للبنين وللبنات .
وقالت مديرة إدارة رياض الأطفال فهيدة محمد الدغمي أن تطلعاتنا بأن يحظى جميع أطفالنا بأفضل مراحل التعليم ونحن هنا يداً بيد نبني لهم الجسور لنساعد ونساهم ونساند لحصولهم على فرص تعليمية وتربوية جيدة .

ووصفت المعلمة نوف رواف تطبيق المشروع بأن ذلك سيفتح آفاقاً تربوية جديدة ويضيف توسعاً كبيراً في رياض الأطفال وايضاً من خلال تدريس الصفوف الأولية بنين إلى المعلمات والتي تهدف إلى تحسين نواتج التعلم ويحقق متطلبات النمو لأبنائنا وبناتنا ،معاً لنعمل بروح الفريق لندفع عجلة المعرفة والعلوم وصناعة الإنسان السعودي علماً ومهارة وانتماء ومن أجل مستقبل زاهر وفق رؤية ٢٠٣٠ .

ووصفت المعلمة فزة الرويلي المبادرة بأنها تجربة رائدة في إسناد الطفولة المبكرة للمعلمات لأنهم أقرب إلى الطفل ومصدر حنان واهتمام أكثر وتوفر تعليم يسهم في دفع عجلة الاقتصاد، وتطوير المواهب وبناء الشخصية، وتعزيز دور المعلم ورفع تأهيله، وإعداد مناهج تعليمية متطورة تركز على المهارات الأساسية، وذلك كخطوة أولى لمرحلة الإسناد.

ووصفت الأستاذة انتصار هليل ‘قائدة’ بأنه حقق ثمار ايجابية و يؤكد قدرة المعلمة على احتواء الطفل، وتعديل سلوكياته، وسيكون لها مزايا نفسية واجتماعية إذ أن المعلمة أقرب ماتكون للطفل مصدر أمان ورعاية كرعاية الأم بارك الله في الجهود المبذولة لتحقيق التكامل والمثالية..

وأكدت ماذكرته قائدة إحدى مدارس الطفولة المبكرة الجازي النشمي بوصف هذه الأعمار التي يحتاجون فيها إلى أمهاتهم دون حواجز في التواصل وتحسين جودة التعليم في هذه المرحلة من عمر الطلاب والطالبات، ورفع كفاءة الاستفادة من الموارد المتاحة وتنمية مهاراتهم وتكوين شخصياتهم في المجالات العقلية والجسمية والحركية والانفعالية والاجتماعية والخلقية وغرس الثقة بهم .

روابط ذات صلة

أرصاد “الشمالية” تنظم معرضاً تثقيفيًّا للتعريف بدور الأرصاد الجوية في حماية الأرواح والممتلكات

أرصاد “الشمالية” تنظم معرضاً تثقيفيًّا للتعريف بدور الأرصاد الجوية في حماية الأرواح والممتلكات
سفير المملكة لدى جمهورية العراق : بدء التشغيل التجاري التجريبي لمنفذ جديدة عرعر 15 اكتوبر القادم

سفير المملكة لدى جمهورية العراق : بدء التشغيل التجاري التجريبي لمنفذ جديدة عرعر 15 اكتوبر القادم
أمانة منطقة الحدود الشمالية بلا ورق

أمانة منطقة الحدود الشمالية بلا ورق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*