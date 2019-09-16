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“الجوازات” تنهي خطة أعمالها لموسم الحج في المنافذ الدولية للمملكة

“الجوازات” تنهي خطة أعمالها لموسم الحج في المنافذ الدولية للمملكة

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“الجوازات” تنهي خطة أعمالها لموسم الحج في المنافذ الدولية للمملكة

“الجوازات” تنهي خطة أعمالها لموسم الحج في المنافذ الدولية للمملكة
http://almnatiq.net/?p=773951
المناطق - واس

أنهت المديرية العامة للجوازات الخطة السنوية لأعمالها في موسم حج 1440هـ المتضمنة مرحلتي “القدوم و المغادرة” في مختلف منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية.
وأوضحت الجوازات أنه تم دعم وتجهيز المنافذ الدولية بقوات للدعم والمساندة لتسهيل إجراءات مغادرة حجاج بيت الله الحرام، بتوفير الكوادر البشرية والأجهزة المتطورة المخصصة لإنهاء إجراءات سفر الحجاج وأجهزة الكشف عن الوثائق المزورة.
وبيّنت الجوازات أن خططها شملت الجوانب الإدارية والميدانية والإعلامية في المواقع المخصصة لاستقبال وتوديع حجاج بيت الله الحرام، ومواقع اللجان الإدارية بمراكز مداخل مكة المكرمة.
وأكدت الجوازات أنها نفذت خططها على مرحلتين “القدوم و المغادرة”، ووضعت الآليات المناسبة لاستقبال ضيوف الرحمن وتوديعهم، حيث بلغ عدد الحجاج المغادرين حتى نهاية يوم 1441/1/15هـ، 1.842.014 حاجاً، بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة الحج.

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