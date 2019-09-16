928 مليوناً لتنفيذ 73 مشروعاً بلدياً بحاضرة الاحساء

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أكد أمين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم خلال اجتماعه “السبت 15 محرم ” بمقاولي مشاريع مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 على أهمية جودة المخرجات التنفيذية للمشاريع وسرعة إنجازها خلال الربع الأخير من العام الحالي 2019 ، موضحاً ان الأمانة حرصت على تعزيز مبادراتها واولوياتها الاستراتيجية لتنفيذ واستكمال مشاريعها التطويرية والخدمية في ارجاء الحاضرة ، تمشياً مع التوجيهات الحكيمة من لدن قيادتنا الرشيدة – حفظها الله – وحرصها على الارتقاء بالخدمات التنموية خدمةً للمواطن وتلبيةً لاحتياجاته في كافة المجالات ، بما يتواكب مع رؤية بلادنا الطموحة 2030، عبر خطوات استراتيجية وخطط إجرائية قادتها مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية من خلال تحقيق رؤيتها المتجسدة من برنامج التحول الوطني 2020.

وكشف الملحم عن تنفيذ الأمانة لـ 73 مشروعاً ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 بتكاليف اجمالية بلغت ٩٢٨٫٠٠٦٫٢٢٩ ( تسعمائة وثمانية وعشرون مليوناً وستة آلاف ومئتان وتسعة وعشرون ) ريالاً ، حيث تضمنت تلك المشاريع ” 20 مشروعاً لرفع كفاءة وتأهيل الطرق ، 24 مشروع لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري ، 7 مشاريع لتصريف مياه الامطار ودرء اخطار السيول ، 12 مشروع لانشاء المباني والمرافق الخدمية ، 10 مشاريع لانسنة المدن ” .

وأضاف الملحم .. من اهم المشاريع التي يتم تنفيذها (مشروع استكمال انشاء تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الملك فهد ، مشروع استكمال تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الملك فهد ” الضلع الشرقي ” ، مشروع شبكة تصريف مياه الامطار بحي السلمانية الجنوبية ، مشروع إعادة تأهيل خط تصريف مياه الامطار بطريق الملك فهد ، مشروع إعادة تأهيل خط تصريف مياه الامطار على المصرف D1 بطريق الملك فهد ، تنفيذ المرحلة الرابعة بمشروع منتزة جبل الشعبة ، مشاريع انشاء الساحات البلدية والحدائق في الاحياء ، معالجة الإنتشار العشوائي للباعة الجائلين في الحاضرة).

وتقدم الملحم بجزيل الشكر والتقدير لحكومتنا الرشيدة – ايدها الله – للدعم والاهتمام اللامحدود بالقطاعات كافة ومنها القطاع البلدي، مقدماً شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان ، وسمو محافظ الأحساء صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي لمتابعتهم ودعمهم تطوير وتنمية الخدمات البلدية لأمانة الاحساء .