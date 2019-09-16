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الاتحاد الأوروبي يدعو لضبط النفس بعد هجوم أرامكو

الاتحاد الأوروبي يدعو لضبط النفس بعد هجوم أرامكو
http://almnatiq.net/?p=773991
المناطق - وكالات

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إلى أكبر قدر من ضبط النفس بعد الهجوم الذي استهدف معملي أرامكو في السعودية، السبت.

وقالت المتحدثة باسم وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني “هجوم أمس بواسطة طائرات بدون طيار على منشأتين نفطيتين لأرامكو في السعودية يشكل خطرا فعليا على الأمن الإقليمي”.

وأضافت: “من المهم التثبت بوضوح من الوقائع وتحديد المسؤولية في هذا الهجوم المؤسف”.

وتابعت: “وفي الوقت ذاته، يكرر الاتحاد الأوروبي دعوته من أجل أكبر قدر ممكن من ضبط النفس وخفض حدة التوتر”.

وكررت موغيريني إلى حد بعيد بياناً أصدره الاتحاد الأوروبي، أمس الأحد. وكان الاتحاد الأوروبي قد حذّر الأحد من “تهديد حقيقي للأمن الإقليمي” في الشرق الأوسط بعد الهجمات على المنشأتين النفطيتين، التي أعلنت ميليشيات الحوثي مسؤوليتها عنها.

وقالت موغيريني أمس في بيان إن الهجوم “يمثل تهديدا حقيقيا للأمن الإقليمي”.

وأضافت: “وفي وقت يتصاعد فيه التوتر بالمنطقة يقوض هذا الهجوم العمل المتواصل من أجل وقف التصعيد والحوار”.

ودعت موغيريني إلى “أقصى درجات ضبط النفس ووقف التصعيد”.

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