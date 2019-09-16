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وفاة 7 أشخاص وإصابة شخصين بحريق اندلع في منزل بحي الجراديه بالرياض

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وفاة 7 أشخاص وإصابة شخصين بحريق اندلع في منزل بحي الجراديه بالرياض

وفاة 7 أشخاص وإصابة شخصين بحريق اندلع في منزل بحي الجراديه بالرياض
http://almnatiq.net/?p=773997
المناطق - الرياض

أوضحت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض بان مركز التوجيه والتحكم بالإدارة العامه للدفاع المدني بمدينة الرياض تلقى بلاغا فجر اليوم الاثنين من احد المواطنين يفيد بمشاهدات أدخنه كثيفه من احد المنازل بحي الجراديه و على الفور انتقلت فرق الدفاع المدني و الهلال الاحمر و الخدمات المسانده لموقع الحادث حيث اتضح انه حريق في شقة بالدور الارضي في عمارة مكونه من دورين و قد تسببة طبيعة الاثاث المحترق في مقدمة الشقه الى تشبع سريع  للموقع من الأدخنة الكثيفة وقد عملت الفرق فورا على اخراج المتواجدين وعددهم تسعة أشخاص وهم  في حالة حرجة جدا بفعل استنشاق الأدخنة حيث أعلن وفاة ٧ أشخاص من قبل الفرق الطبيه بعد الكشف عليهم وحالتين اصابه نقلت للمستشفى وقد تم احالة الحادث للجهات المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق .
والدفاع المدني يأسف لوقوع مثل هذه الحوادث المفجعه والتي كان بالإمكان منع او التقليل من خسائرها الفادحة بعد التوكل على الله ثم وجود كاشف الدخان بالمنزل و منع مسببات الحريق عن الأطفال و التأكد من كفاءة الأجهزة الكهربائية .
كما يتقدم بالعزاء والمواساة لذوي المتوفين سائلين الله لهم المغفره والرحمه وان يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

 

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