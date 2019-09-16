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مدير جامعة الملك خالد يرعى حفل استقبال الطلاب المستجدين ويكرّم المتفوقين

مدير جامعة الملك خالد يرعى حفل استقبال الطلاب المستجدين ويكرّم المتفوقين

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مدير جامعة الملك خالد يرعى حفل استقبال الطلاب المستجدين ويكرّم المتفوقين

مدير جامعة الملك خالد يرعى حفل استقبال الطلاب المستجدين ويكرّم المتفوقين
http://almnatiq.net/?p=774002
المناطق - أبها

أكد معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي أن تميز الجامعة وتحقيقها عددًا من النجاحات على المستوى المحلي والدولي يعود إلى تضافر جهود منسوبيها وحرصهم على تقدمها وتميزها في شتى المجالات الأكاديمية والبحثية والإدارية، مضيفًا أن الطلاب والطالبات هم أحد أهم أركان العملية التعليمية في الجامعة ولهم دور كبير في دعمها وتحقيق النجاح لها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال حفل استقبال الطلاب المستجدين الذي نظمته الجامعة ممثلة في عمادة شؤون الطلاب صباح اليوم الاثنين، كما رحب السلمي بالطلاب المستجدين آملًا لهم دوام التوفيق والنجاح، ودعاهم إلى أن يستفيدوا من كل الإمكانيات التي تتيحها لهم جامعتهم، كما أكد خلال كلمته أيضًا أن مكتبه ومكاتب الوكلاء وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام مفتوحة للطلاب لاستقبال أي استفسار أو تقديم أي اقتراح أو ملاحظة طيلة أيام الأسبوع.

وتم خلال الحفل تقديم عرض مرئي يتناول معلومات عن الجامعة ومرافقها، إضافة إلى استضافة ممثلي عدد من الجهات التي تمس احتياج الطلاب للحديث عن جهاتهم والخدمات المقدمة لهم، شملت عمادة شؤون الطلاب، وعمادة القبول والتسجيل، وكذلك عمادة شؤون المكتبات، وعمادة التعلم الإلكتروني، إضافة إلى الإدارة العامة لتقنية المعلومات.

كذلك أقيم عرض مسرحي ودورة تدريبية قصيرة تمحورتا حول موضوع الإرشاد الأكاديمي وأهمية التواصل مع المرشد الأكاديمي في مسيرة الطالب الجامعي، عقب ذلك تم تكريم طلاب العام الجامعي الماضي المتفوقين الحاصلين على معدل 5/5، والسحب على الجوائز الخاصة بهم، وقد حصلت على الجائزة الكبرى وهي عبارة عن سيارة الطالبة المتفوقة نوف بنت أحمد آل خادم.

وفي ختام الحفل تم عقد لقاء مفتوح مع معالي مدير الجامعة تم من خلاله مناقشة الطلاب والرد على أسئلتهم واستفساراتهم.

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