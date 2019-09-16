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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 7827.17 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 7827.17 نقطة

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 7827.17 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 7827.17 نقطة
http://almnatiq.net/?p=774005
المناطق - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 77.71 نقطة ليقفل عند مستوى 7827.17 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.2 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 120 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 67 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 109 شركات على تراجع.
وكانت أسهم شركات الأهلية، والسعودي الفرنسي، والأهلي، وسامبا، والتعاونية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات سابتكو، والكيميائية، وأميانتيت، والمتقدمة، ومجموعة السريع، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.75% و 5.64%.
فيما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، ودار الأركان، وكيان السعودية، والأهلية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم الراجحي، وسابك، والإنماء، والإتصالات، والأهلي هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 9.95 نقطة ليقفل عند مستوى 3657.98 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 600 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 40 ألف سهم تقاسمتها 84 صفقة.

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