محافظ الوجه يرأس اجتماع لجنة التنمية السياحية بالمحافظة

المناطق - تبوك

عقدت لجنة التنمية السياحية بمحافظة الوجه اليوم اجتماعاً برئاسة محافظ الوجه رئيس لجنة التنمية السياحة بالمحافظة المهندس علي بن عبدالرحمن التميمي بحضور أعضاء اللجنة وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر المحافظة.

وأوضح المسؤول الإعلامي باللجنة ناصر بن طليحة أنه نوقش خلال الاجتماع عدد من الموضوعات المتعلقة باستعدادات المحافظة للاحتفال باليوم الوطني واستعراض البرامج المعدة والنشاطات والفعاليات والمسيرات الوطنية التي يجري الإعداد لها من قبل مختلف الجهات الحكومية للاحتفاء بالمناسبة بما يتناسب مع مكانتها الوطنية الكبيرة في نفوس أبناء وبنات الوطن.

واكد المهندس التميمي أهمية المشاركة الفاعلة والمتميزة بما يليق بهذه المناسبة العزيزة على الجميع والعمل على إبراز ما تشهده المحافظة من تطور في جميع المجالات في ظل الدعم غير المحدود من قبل القيادة الرشيدة .