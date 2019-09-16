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محافظ الخرج يرأس اجتماع اللجنة الأمنية استعداداً لليوم الوطني

محافظ الخرج يرأس اجتماع اللجنة الأمنية استعداداً لليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=774011
الخرج - أشرف العصيمي
رأس محافظ الخرج الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي  اجتماعاً اللجنة الأمنية بالمحافظة استعداد لليوم الوطني الـ 89 .

وبدأ الاجتماع بكلمة للمحافظ، أكد فيها اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وحرصه على متابعة ما سيقدم من فعاليات وبرامج للاحتفاء بهذه المناسبة الغالية.
كما أكد على تفاعل الجهات الحكومية والأهلية مع إقامة فعاليات تواكب هذه المناسبة وتوزيعها .
وجرى خلال الاجتماع مناقشة واستعراض جدول الاعمال اللجنة الفعاليات والبرامج المعدة من قبل الجهات المشاركة للاحتفاء بتلك المناسبة الغالية على الوطن واستعدادات الأجهزة الأمنية وفقاً للخطط الأمنية والميدانية المعدة .

كما شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الجهود لكل الأجهزة والقطاعات والتنسيق والربط المباشر فيما بينها، ورصد ومتابعة المخالفات والسلبيات التي قد تحدث وضبطها وإحالتها لجهات الاختصاص .

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