جمعية الثقافة بتبوك تنظم غدًا حزمة من الفعاليات المتنوعة بمناسبة اليوم الوطني

تبوك - منى الريس

تنظم جمعية الثقافة والفنون بتبوك غدًا حزمة من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة احتفاءً باليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية السعودية لتشمل جميع فئات المجتمع.

وتتنوع الفعاليات التي تستمر لمدة يومين بمجمع المكان مول بتبوك بين الورش الفنية الحية والرسم المباشر والمعارض الفنية وورش للخط العربي وعروض موسيقية وغنائية وطنية وفلكلورات شعبية وكذلك العرضة السعودية, ومشاهد مسرحية وشعرية بالإضافة إلى لوحات إنشادية ومعرضًا واستديو للتصوير الضوئي كما يقام معرض للفنون التشكيلية والخط العربي إلى جانب فعاليات مسرح الطفل والركن التراثي ومعرض تبوك التاريخي.

ودعا مدير فرع الجمعية بمنطقة تبوك ماجد بن ناشي العنزي الجميع للحضور والاستمتاع بهذه الفعاليات احتفاء بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا مؤكدًا أهمية اليوم الوطني والتفاعل معه والمحافظة على منجزات هذه البلاد والاعتزاز بالتراث والهوية والانتماء.