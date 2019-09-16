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ترمب: لا نحتاج نفط الشرق الأوسط لكن سنساعد حلفاءنا

ترمب: لا نحتاج نفط الشرق الأوسط لكن سنساعد حلفاءنا
http://almnatiq.net/?p=774017
المناطق - وكالات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الاثنين)، إن الولايات المتحدة ستساعد حلفاءها رغم استقلاليتها في مجال الطاقة، وذلك تعليقاً على الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملين لـ«أرامكو» السعودية، والذي كانت واشنطن حمّلت طهران مسؤوليّته.

وكتب ترمب، على «تويتر»: «لا نحتاج إلى نفط أو غاز الشرق الأوسط، لدينا في الحقيقة عدد قليل جداً من الناقلات هناك، لكننا سنساعد حلفاءنا».

وأعلن ترمب، في وقت سابق اليوم، أنّ الولايات المتحدة «على أهبة الاستعداد» للردّ على الهجوم الإرهابي.

وقال ترمب على حسابه في «تويتر»، إنّ «إمدادات النفط في السعودية تعرّضت لهجوم. هناك سبب يدفعنا إلى الاعتقاد بأنّنا نعرف المُرتكب، ونحن على أهبة الاستعداد للردّ على أساس عملية التحقق، لكننا ننتظر من المملكة (السعودية) أن تُخبرنا مَن تعتقد أنّه سبب هذا الهجوم، وبأي أشكال سنمضي قدماً».

وكذلك أعلن الرئيس الأميركي أنّه أجاز استخدام نفط الاحتياطي الأميركي الاستراتيجي، بعد أن تسبب الهجوم في خفض إنتاج النفط الخام في السعودية.

وقال ترمب، في تدوينة، «نظراً إلى الهجوم على (أرامكو) السعودية، الذي قد يكون له انعكاس على أسعار النفط، أجزتُ استخدام النفط من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، إذا دعت الحاجة، بكمّية يتمّ تحديدها لاحقاً».

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