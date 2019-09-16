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الخارجية الروسية تندد بالهجوم الذي استهدف معملي أرامكو

الخارجية الروسية تندد بالهجوم الذي استهدف معملي أرامكو
http://almnatiq.net/?p=774020
المناطق - وكالات

دانت الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، الاعتداء الذي استهدف منشأتي أرامكو في السعودية، السبت، واعتبرته تطوراً “مثيراً للقلق الشديد”.

كما حذرت موسكو الأسرة الدولية مما وصفتها بـ”أي استنتاجات متسرعة” بعد الهجوم الذي تبناه الحوثيون.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف للصحافيين “ندعو جميع البلدان إلى الإحجام عن أي عمل أو استنتاج من شأنه التسبب بتفاقم الوضع”، حسب تعبيره.

وقال ديميتري: “هذا الحادث هو مسألة مؤسفة ذات عواقب مؤسفة جداً للأسواق العالمية” للنفط، مبدياً أمله في أن “تتمكن السعودية من إصلاح الأضرار بأسرع وقت ممكن”.

وذكر المتحدث أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة رسمية للسعودية في تشرين الأول/أكتوبر، على أن يعلن تاريخها بشكل محدد قريباً.

وكان مسؤول أميركي كبير قد أبلغ الصحافيين، أمس الأحد، بأن الأدلة الواردة بشأن الهجمات أشارت إلى ضلوع إيران فيها.

كما أشار وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، السبت، إلى “عدم وجود أدلة على أن هذا الهجوم غير المسبوق على إمدادات الطاقة العالمية” انطلق من اليمن.

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