مفتشات بلدية الوجه ينفذن جولات رقابية على المنشآت النسائية

المناطق - تبوك

نفذ القسم النسائي ببلدية محافظة الوجه جولاته الرقابية الميدانية على المنشآت النسائية وذلك ضمن الجولات التفتيشية التي تقوم بها البلدية على محال بيع الوجبات ومواد الأغذية والصوالين النسائية ومنشآت بيع أدوات التجميل وتصفيف الشعر بالمحافظة.

وأوضح مدير العلاقات العامة والاعلام بالبلدية علاء بديوي أن القسم النسائي بالبلدية كثف من جولاته الرقابية على المنشآت النسائية للقيام بالمهمات الموكلة إليه في مجالات إصدار الرخص والتأكد من مستوى النظافة ووجود شهادات صحية للعاملات حيث تم ضبط كميات من أدوات التجميل منتهية الصلاحية والأدوات غير الصالحة للاستعمال منها (240 ) من طلاء الأظافر وبعض الكريمات والزيوت العضوية ومصادرتها وتطبيق الأنظمة بحق المحال المخالفة كما تم تحرير 10 إنذارات و9 غرامات مالية أخرى .