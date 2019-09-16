احدث الأخبار

مفتشات بلدية الوجه ينفذن جولات رقابية على المنشآت النسائية
منطقة تبوك
 ناشطة يمنية : أكثر من 92 ألف يمني أصيبوا بألغام زرعتها جماعة الحوثي
أبرز المواد
 الخارجية الروسية تندد بالهجوم الذي استهدف معملي أرامكو
أبرز المواد
 ترمب: لا نحتاج نفط الشرق الأوسط لكن سنساعد حلفاءنا
أبرز المواد
 جمعية الثقافة بتبوك تنظم غدًا حزمة من الفعاليات المتنوعة بمناسبة اليوم الوطني
منطقة تبوك
 محافظ الخرج يرأس اجتماع اللجنة الأمنية استعداداً لليوم الوطني
منطقة الرياض
 محافظ الوجه يرأس اجتماع لجنة التنمية السياحية بالمحافظة
منطقة تبوك
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 7827.17 نقطة
أبرز المواد
 مدير جامعة الملك خالد يرعى حفل استقبال الطلاب المستجدين ويكرّم المتفوقين
منطقة عسير
 وفاة 7 أشخاص وإصابة شخصين بحريق اندلع في منزل بحي الجراديه بالرياض
أبرز المواد
 وزير الطاقة الأميركي : إيران تتحمل مسؤولية هجوم أرامكو
أبرز المواد
 الاتحاد الأوروبي يدعو لضبط النفس بعد هجوم أرامكو
أبرز المواد
مفتشات بلدية الوجه ينفذن جولات رقابية على المنشآت النسائية

مفتشات بلدية الوجه ينفذن جولات رقابية على المنشآت النسائية

منطقة تبوك
ناشطة يمنية : أكثر من 92 ألف يمني أصيبوا بألغام زرعتها جماعة الحوثي

ناشطة يمنية : أكثر من 92 ألف يمني أصيبوا بألغام زرعتها جماعة الحوثي

أبرز المواد
الخارجية الروسية تندد بالهجوم الذي استهدف معملي أرامكو

الخارجية الروسية تندد بالهجوم الذي استهدف معملي أرامكو

أبرز المواد
ترمب: لا نحتاج نفط الشرق الأوسط لكن سنساعد حلفاءنا

ترمب: لا نحتاج نفط الشرق الأوسط لكن سنساعد حلفاءنا

أبرز المواد

مفتشات بلدية الوجه ينفذن جولات رقابية على المنشآت النسائية

مفتشات بلدية الوجه ينفذن جولات رقابية على المنشآت النسائية
http://almnatiq.net/?p=774026
المناطق - تبوك
نفذ القسم النسائي ببلدية محافظة الوجه جولاته الرقابية الميدانية على المنشآت النسائية وذلك ضمن الجولات التفتيشية التي تقوم بها البلدية على محال بيع الوجبات ومواد الأغذية والصوالين النسائية ومنشآت بيع أدوات التجميل وتصفيف الشعر بالمحافظة.
وأوضح مدير العلاقات العامة والاعلام بالبلدية علاء بديوي أن القسم النسائي بالبلدية كثف من جولاته الرقابية على المنشآت النسائية للقيام بالمهمات الموكلة إليه في مجالات إصدار الرخص والتأكد من مستوى النظافة ووجود شهادات صحية للعاملات حيث تم ضبط كميات من أدوات التجميل منتهية الصلاحية والأدوات غير الصالحة للاستعمال منها (240 ) من طلاء الأظافر وبعض الكريمات والزيوت العضوية ومصادرتها وتطبيق الأنظمة بحق المحال المخالفة كما تم تحرير 10 إنذارات و9 غرامات مالية أخرى .

روابط ذات صلة

جمعية الثقافة بتبوك تنظم غدًا حزمة من الفعاليات المتنوعة بمناسبة اليوم الوطني

جمعية الثقافة بتبوك تنظم غدًا حزمة من الفعاليات المتنوعة بمناسبة اليوم الوطني
محافظ الوجه يرأس اجتماع لجنة التنمية السياحية بالمحافظة

محافظ الوجه يرأس اجتماع لجنة التنمية السياحية بالمحافظة
فيديو.. طالب ينجو من الموت بعد سقوطه من على صدام حافلة بتبوك

فيديو.. طالب ينجو من الموت بعد سقوطه من على صدام حافلة بتبوك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*