التحالف: الدرونز المستخدمة في هجوم أرامكو إيرانية الصنع

المناطق - وكالات

قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، الاثنين، إن هجوماً إرهابياً كبيراً وقع يوم السبت استهدف منشآت نفطية في السعودية.

وأوضح المالكي أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في هجومي خريص وبقيق إيرانية، لافتاً إلى أن الطائرات المسيرة الحوثية إيرانية الصنع من طراز أبابيل.

وأضاف أن الهجوم على معملي أرامكو لم ينطلق من الأراضي اليمنية مثلما أعلنت ميليشيات الحوثي.

كما شدد على أن التحالف يؤكد قدرته على الدفاع عن المنشآت الحيوية، قائلاً: “لدينا القدرة على مواجهة هذه الاعتداءات”.

وعرض المالكي وثائق تشير إلى اعتراض وتدمير طائرات مسيرة حوثية.