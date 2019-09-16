إيران تحتجز سفينة في الخليج لمزاعم تهريبها وقودا للإمارات

المناطق - وكالات

أفادت وكالة الطلبة الإيرانية شبه الرسمية للأنباء الاثنين بأن الحرس الثوري الإيراني احتجز سفينة في الخليج لمزاعم تهريبها 250 ألف لتر من وقود الديزل للإمارات. وأضافت “احتُجزت السفينة قرب جزيرة طنب الكبرى” المحتلة.

كما أوضحت أنه جرى تسليم الطاقم للسلطات القضائية في إقليم هرمزجان في جنوب البلاد”، دون أن تشير إلى جنسيات أفراد الطاقم.

من جهتها، نقلت وكالة أنباء فارس عن قائد بالبحرية التابعة للحرس الثوري قوله “إنهم ضبطوا سفينة متجهة للإمارات تهرب الديزل الإيراني.” وأضاف أنه تم توقيف طاقم السفينة المكون من 11 شخصاً.

كما قال إن السفينة أبحرت من ميناء لنكة المطل على الخليج وتم توقيفها على مسافة 20 ميلا شرقي جزيرة طنب الكبرى.

احتجاز على وقع التوتر

يذكر أن إيران احتجزت الأسبوع الماضي زورقًا على متنه 12 فيليبينيًا في مضيق هرمز.

ونقلت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية (إيسنا) شبه الرسمية في حينه عن رئيس حرس الحدود في محافظة هرمزغان أنه “تمت مصادرة زورق قطر أجنبي و283900 ليتر من البترول بقيمة 233,71 مليار ريال (نحو مليوني دولار)”. وقال الرائد حسين دهاقي إنه “تم توقيف 12 مواطنًا فيليبينيًا ويتخذ المسؤولون القضائيون المعنيون الاجراءات القانونية اللازمة” بحقهم. وأضاف أنه يشتبه في أن المجموعة تدير عصابة لتهريب الوقود، مشيراً إلى أنه تم اعتراض الشحنة المصادرة قرب مقاطعة سيريك في مضيق هرمز.

وتأتي عملية الاحتجاز الأخيرة على وقع التوتر في الخليج، بعدما انسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق النووي الذي يفرض قيوداً على برنامج طهران النووي مقابل تخفيف العقوبات عليها.