الفيصل.. الرئيس السادس للاتحاد العربي

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زكت الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم، الإثنين، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيساً للاتحاد، وذلك خلال اجتماعها الـ 25 غير العادي الذي عقد في جدة.

ويخلف الفيصل في رئاسة الاتحاد العربي، تركي آل الشيخ الذي ترأس الاتحاد منذ 18 ديسمبر 2017، إلى أن قدم استقالته في 26 يونيو من العام الجاري.

هذا ويأتي الأمير تركي سادس رؤساء الاتحاد العربي منذ تأسيسه عام 1976 بعد كل من: الأمير فيصل بن فهد، والأمير سلطان بن فهد، والأمير نواف بن فيصل، والأمير تركي بن خالد، ومعالي المستشار تركي آل الشيخ.