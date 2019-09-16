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بندر بن خالد الفيصل: يعلن عن إطلاق موسم سباقات الرياض و”كأس السعودية” الأغلى في العالم

بندر بن خالد الفيصل: يعلن عن إطلاق موسم سباقات الرياض و”كأس السعودية” الأغلى في العالم

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بندر بن خالد الفيصل: يعلن عن إطلاق موسم سباقات الرياض و”كأس السعودية” الأغلى في العالم

بندر بن خالد الفيصل: يعلن عن إطلاق موسم سباقات الرياض و”كأس السعودية” الأغلى في العالم
http://almnatiq.net/?p=774060
المناطق - بريدة

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية أنه سيتم تدشين انطلاق موسم سباقات الرياض والكشف عن تفاصيل (كأس السعودية) وذلك في حفل سيقام في العاصمة السعودية الرياض في 30 سبتمبر الجاري موضحا” أنه سيتم إضافة ثلاثة أشواط على مسار عشبي يتم إنشاؤه لأول مرة في السعودية إلى جانب السباق الرئيسي “كأس السعودية ” والذي يعد السباق الأغلى في العالم وفق ما تم الإعلان عنه بمدينة “سارتوجا” بالولايات المتحدة الأمريكية الشهر الماضي ويحتضن هذا السباق الكبير ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية بمدينة الرياض في ٢٨ فبراير لعام 2020م . جاء ذلك خلال حضور سموه حفل إطلاق بطولة كأس السعودية والذي أقيم اليوم في “فورتنم أند ماسون” في بيكاديللي بالعاصمة البريطانية لندن .

وقال سمو الأمير بندر أن استضافة المملكة العربية السعودية لهذا الحدث العالمي يأتي انطلاقاً لما تحظى به رياضة الفروسية من دعم كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الفخري لنادي الفروسية والذي يولي رياضة الفروسية رعايته الكبيرة وحرصه الدائم       – أيده الله – و كان له أكبر الأثر في تطورها وإنتشارها كما أن متابعة وإهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد – حفظه الله – شكلت تحولا” رئيسيا” ومنعطفا” هاما” في تاريخ رياضة الفروسية لتصل إلى العالمية وفق نظرة وتوجيه ورؤية سموه الطموحة .

وأضاف سمو الأمير بندر أنه سيتم في الحفل الإعلان عن كافة المعلومات والتفاصيل لسباقات موسم الرياض و كأس السعودية بالإضافة لسباق كأس المؤسس وكأسي خادم الحرمين الشريفين وكأسي ولي العهد بالإضافة إلى مهرجان كؤوس الملوك ، و اعتماد نظام الهانديكاب والذي يطبق لأول مره في سباقات نادي الفروسية والمتوقع منها رفع مستويات السباقات بما يتناسب مع مثيلاتها في العالم كون سباقات الخيل أصبحت صناعة في الوقت الحاضر ، كما ستُعلن اللوائح المنظمة للسباقات والتي تم تحديثها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية والقادمة وسيتم في الحفل أيضا الكشف عن السياسية التي سيتَبعها النادي تجاه ميادين الفروسية بالمملكة والاستراتيجية التي سيتم التعامل بها مع مختلف الميادين خلال المرحلة القادمة بما يوفر لها سبل النجاح والتطوير و سياسة النادي تجاه دعم بقية سباقات الخيل في للمملكة ، وقد ثمن سمو رئيس مجلس ادارة نادي الفروسية الدعم الكبير الذي تجده هذه الرياضة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومن صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد – حفظهما الله – .

 

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