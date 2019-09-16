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أمير الجوف يرأس جلسة مجلس المنطقة ويؤكد على متابعة تنفيذ المشاريع

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أمير الجوف يرأس جلسة مجلس المنطقة ويؤكد على متابعة تنفيذ المشاريع

أمير الجوف يرأس جلسة مجلس المنطقة ويؤكد على متابعة تنفيذ المشاريع
http://almnatiq.net/?p=774064
الجوف - محمد الحسن

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس مجلس المنطقة اليوم, جلسة المجلس في
دورته الثالثة للعام المالي1440/ 1441هـ ، وذلك في قاعة الاجتماعات بمكتبه في الإمارة، بحضور أعضاء المجلس .

وبدأت الجلسة بكلمة لسمو أمير المنطقة نوه من خلالها بالدعم اللا محدود الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لجميع قطاعات الدولة، متطلعاً سموه بأن يحقق المجلس أهدافه وفق تطلعات أبناء المنطقة، والعمل نحو تنمية مستدامة تشمل كل أوجه الحياة وتقديم أفضل الخدمات لتحقيق رؤية المملكة
2030.

من جهته أوضح أمين عام مجلس المنطقة مزيد بن محمد المزيد, أن المجلس استعرض محضر لجنة تنمية الخدمات والمرافق والإسكان، والتي منها محضر المجلس المحلي بمحافظة القريات ومناقشة استكمال مشاريع مركز الحديثة، ومشاريع درء أخطار السيول ، ودعم وتحسين الطريق الدولي، بالإضافة لاحتياجات مراكز الناصفة، وقليب خضر، والوادي، والعيساوية، والحماد، من الخدمات البلدية والصحية والمياه .

كما ناقش المجلس طلبات ومقترحات المجالس البلدية في المنطقة ومحافظاتها من مشاريع سفلتة ورصف وإنارة ومياه وخدمات أخرى .

وأوضح أمين مجلس المنطقة أنه تمت مناقشة محضر لجنة التنمية الاقتصادية والسياحية ، ومنها مقترح زيادة الاهتمام بالمتنزهات الوطنية لتكون متنفساً لأهالي المنطقة، وتخصيص مواقع متفرقة لتكون متنزهات برية مدعومة بخطط تنفيذية وجدول زمني، واستعرض المجلس محضر لجنة التنمية الاجتماعية والتمكين، حيث تمت مناقشة إنشاء مركز متخصص يُعنى ببرامج رعاية المسنين بمساهمة من رجال الأعمال والشركات.

كما شاهد سمو أمير المنطقة والحضور عرضاً مرئياً مقدم من أمانة منطقة الجوف بشأن تخطيط المناطق والأملاك القديمة والمهجورة والأراضي الزراعية المهملة ، واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة.
وبين المزيد أن سمو أمير منطقة الجوف وجه في نهاية الجلسة مديري القطاعات بتكثيف الجهود ومتابعة تنفيذ المشاريع المعتمدة، وتقديم أفضل الخدمات . مقدماً سموه شكره لأعضاء المجلس على مداخلاتهم ومقترحاتهم .

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