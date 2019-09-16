أمير المدينة المنورة يشدد على كافة الجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة بتطبيق الاشتراطات التي تضمن الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة

المناطق - المدينة المنورة

شدّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، على أهمية التزام كافة الجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة بتطبيق الاشتراطات التي تضمن الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن حصولهم على كامل حقوقهم ، والتي تشمل الممرات الخاصة ومواقف السيارات ، وتسهيل تقديم كافة الخدمات لهم بما يتناسب مع احتياجاتهم.

جاء ذلك، خلال استقبال سموه لنائب رئيس مجلس إدارة جمعية طيبة للإعاقة الحركية للكبار بالمدينة المنورة بندر المطيري وعدد من أعضاء الجمعية.

وأكد سموه أن الإعاقة الحركية لا تُعد عائقاً للأشخاص في تحقيق أهدافهم والقيام بالعديد من المهام الوظيفية، وأبدى سموه حرصه على استثمار المهارات التي يملكها الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق التفاعل والإندماج في بيئة العمل.

واستمع سمو أمير المنطقة إلى شرحٍ عن أهداف الجمعية وأبرز البرامج والشراكات التي عقدتها الجمعية ضمن خططها لتقديم الخدمات للمستفيدين.

من جانبه قدّم نائب رئيس الجمعية عضوية الجمعية الفخرية لسمو أمير المنطقة،

معرباً عن شكره وتقديره لسموه على توجيهه الكريم في تذليل كافة الصعوبات التي قد يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة.