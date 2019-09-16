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“صحة الرياض” تدعم النقل الإسعافي لحادثة حريق مبنى سكني

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“صحة الرياض” تدعم النقل الإسعافي لحادثة حريق مبنى سكني

“صحة الرياض” تدعم النقل الإسعافي لحادثة حريق مبنى سكني
http://almnatiq.net/?p=774075
الرياض - شاجع الدوسري

نجحت “صحة الرياض” وبالتعاون مع التجمع الصحي الاول صباح اليوم الاثنين ، وعبر غرفة عمليات إدارة الطوارئ والكوارث والأزمات الصحية  في التعامل مع حادثة حريق في مبنى سكني في الرياض تسبب في 12 إصابة ووفاة .
وأوضح مدير إدارة الطوارئ والكوارث والأزمات الصحية د. فايع المحياني أن غرفة عمليات “صحة الرياض” تلقت بلاغ ، بوجود حريق في عماره سكنيه ، وتم طلب دعم فرق سيارات إسعاف من المستشفيات ، حيث تم على الفور التنسيق مع مدينة الملك سعود الطبية ، ومستشفى الملك سلمان ، ومستشفى الإيمان العام ، وذلك بالتنسيق مع إدارة الطوارئ والكوارث والأزمات الصحية بالوزارة .
ولفت د. المحياني أنه تم استقبال جميع الحالات بمختلف الجنسيات ، وبلغ عدد الإصابات 5 إصابات ، و7 وفيات ، حيث تم نقل عدد 3 إصابات لمدينة الملك سعود الطبية ، وحالتان لمستشفى الإيمان وتم إيقاف دعم الفرق الطبي من قبل عمليات هيئة الهلال الأحمر .
ولفت د. المحياني أن الشؤون الصحية بمنطقة الرياض ، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، وفي إطار توجيهات معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ، وبإشراف مباشر من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري تعمل ضمن منظومة القطاعات الحكومية ، وتتولى تنفيذ المهام المناطة بها وذلك على مستوى المنطقة، كما تشارك في عضوية لجنة الطوارئ الفورية بالمنطقة وتقوم بتنسيق عقد الاجتماعات, وجمع تقارير المنشآت المتابعة, ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة.
وأثنى د. المحياني على التكامل والتعاون المستمر بين كافة القطاعات الحكومية في منطقة الرياض ، للتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات ، وبما ينعكس على جاهزيتها للحالات الطارئة ، ومن ذلك منظومة المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة الرياض ، و فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض ، والتجمع الصحي الأول ، والتجمع الصحي الثاني ، وكذلك كافة القطاعات المشاركة في لجنة الطوارئ الفورية بالمنطقة .

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