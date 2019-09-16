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وكيل إمارة الجوف يستقبل المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج

وكيل إمارة الجوف يستقبل المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج

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وكيل إمارة الجوف يستقبل المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج

http://almnatiq.net/?p=774078
الجوف - عبد العزيز الحموان

 

استقبل وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان في مكتبه بالإمارة اليوم, المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج ياسمين بنت يوسف القحطاني, ومدير المشاريع بالاتحاد محمود بن أحمد فته يرافقهم مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالجوف مريح بن مصلح المريح.

وفي مستهل الاستقبال رحب وكيل إمارة المنطقة بالجميع في المنطقة التي تعد نقطة لمثل هذه الرياضات لما تمتلكه من تضاريس تناسب إقامة فعاليات رياضية متنوعة كالتسلق ورياضة الهايكنج.

فيما أشارت ياسمين القحطاني إلى موافقة الاتحاد على إقامة مسابقة للهايكنج وأخرى للتسلق يتم تحديد وقتها لاحقا، مشيدة بما شاهدته خلال جولتها على المنطقة من احتضانها للعديد من المقومات التي تجعل منها بيئة خصبة لإقامة الرياضات المختلفة التي تنوعت بين السهول والجبال والرمال, إلى جانب وجود بحيرة دومة الجندل.

وقدمت شكرها لسمو أمير منطقة الجوف وسمو نائبه على الدعم وتسهيل المهمة للفريق لإقامة مثل هذه الرياضة.

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