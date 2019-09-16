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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان: تعثر الهلال والنصر وسداسية الاتفاق أكبر النتائج في الجولة الثالثة

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان: تعثر الهلال والنصر وسداسية الاتفاق أكبر النتائج في الجولة الثالثة

أبرز المواد
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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان: تعثر الهلال والنصر وسداسية الاتفاق أكبر النتائج في الجولة الثالثة

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان: تعثر الهلال والنصر وسداسية الاتفاق أكبر النتائج في الجولة الثالثة
http://almnatiq.net/?p=774080
المناطق - واس

اختتمت أمس الأحد منافسات الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم التي شهدت تعثر حامل اللقب ووصيفه بالتعادل, وتحقيق ضمك والوحدة والفيصلي فوزهم الأول في المسابقة, فيما سجل الاتفاق أكبر نتيجة بالمسابقة حتى الآن لهذا الموسم بسداسية نظيفة في مرمى الحزم.
وتعادل النصر “حامل اللقب”مع الشباب في الرياض بدون أهداف في أولى أيام الجولة “الجمعة” فيما حقق ضمك فوزه الأول في المسابقة على حساب الاتحاد 2 ـ1 في أبها, وقلب التعاون تأخره إلى فوز 3ـ 2 على العدالة , وتعادل الهلال والفيحاء 1ـ 1 في الرياض, وبالنتيجة ذاتها تعادل أبها والرائد في أبها , وحقق الوحدة انتصاره الأول في المسابقة بعد خسارتين بفوزه على الأهلي 2 ـ 1 , فيما عاد الفيصلي من تأخره بالنتيجة وحقق انتصاراً 3 ـ 2 في المجمعة على الفتح الذي تلقى خسارته الثالثة ليصبح الفريق الوحيد الذي لا يملك أي نقطة حتى الآن, وحقق الاتفاق فوزاً كبيراً على مضيفه الحزم 6 ـ0 في الرس.
ومع نهاية الجولة يستمر الهلال في صدارة الفرق برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن النصر “الثاني”, والاتفاق في المركز الثالث بـ6 نقاط , يليه الفيصلي في المركز الرابع بـ5 نقاط بفارق الأهداف عن الفيحاء “الخامس” والشباب “السادس” والتعاون في المركز السابع بـ4 نقاط “مباراة مؤجلة “بفارق الأهداف عن العدالة “الثامن” والأهلي “التاسع ” وأبها “العاشر ” وجاء الاتحاد في المركز الـ11 برصيد 3 نقاط “مباراة مؤجلة” بفارق الأهداف عن الوحدة الـ12 وضمك الـ13 , والرائد في المركز الـ14 بنقطة واحدة ,بفارق الأهداف عن الحزم الذي يحتل المركز الخامس عشر, وأخيراً الفتح في المركز الـ16 والأخير بدون نقاط.

 

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