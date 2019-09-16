الأمير فيصل بن بندر يستقبل رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض

المناطق - الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه في قصر الحكم اليوم, رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان وأعضاء المجلس وأمين عام الغرفة.

واستعرض العجلان خلال اللقاء تقرير إنجازات خدمات وفعاليات وأنشطة الغرفة الذي تضمن الفعاليات واللقاءات والدارسات التي أنجزتها الغرفة خلال العام الجاري، كما تضمن التقرير إنجازات الخدمات الإلكترونية وبرامج التدريب والتوظيف التي تقدمها الغرفة للشباب حيث أسهمت الغرفة خلال العام الجاري 2019م بتدريب أكثر من 27 ألف شاب وشابة عبر مبادرة الغرفة للتدريب المجاني.

كما استعرض التقرير لقاءات الطاولة المستديرة التي استضافت خلالها الغرفة عدداً من الوزراء وتضمن التقرير جهود الغرفة في تنمية الأعمال بالمحافظات , ومسيرة منتدى الرياض الاقتصادي , ومشاريع الغرفة الحالية والمستقبلية وجهود الغرفة في المشاركة في أعمال التحضير لاستضافة المملكة لأعمال G20 مع الجهات المعنية.

ونوه سمو أمير منطقة الرياض بجهود الغرفة وأعمالها في خدمة قطاع الأعمال ومجتمع الرياض, مؤكداً أهمية دور الغرفة في تعزيز وتهيئة البيئة الاستثمارية بالرياض.

من جهته أشاد العجلان بما تجده غرفة الرياض وأنشطتها من اهتمام ودعم من سمو أمير المنطقة, مؤكداً حرص الغرفة على الإسهام في تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.